Giustizia e sentenze-beffa, Laboccetta: “Sabato consegnerò a Nordio il libro di Maurelli sul caso Landolfi”

“Sabato mattina a Napoli presenzierò alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario nel prestigioso Salone dei Busti a Castel Capuano. In un contesto politico infiammato dalle proteste, spesso scomposte, di alcuni settori della magistratura ascolterò con la massima attenzione l’intervento del ministro Guardasigilli Carlo Nordio, strenuamente impegnato in queste settimane a condurre in porto la tanto attesa riforma sulla separazione delle carriere delle toghe. Ma quella sarà anche l’occasione per consegnargli il libro del giornalista Luca Maurelli (‘Anatomia di un’ingiustizia – Il processo a Mario Landolfi’, Guida editori) che come associazione ‘Polo Sud’ presenteremo presso l’Archivio di Stato di Napoli il 31 gennaio prossimo”, ha dichiarato l’ex parlamentare Pdl, Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud.

A Nordio il libro di Luca Maurelli sulla sentenza “surreale” a carico di Mario Landolfi

“Un libro coraggioso -sottolinea- che denuncia una storia tanto allucinante quanto dimenticata. Una vera esecuzione per via giudiziaria che ha espulso dalla vita pubblica una delle più belle intelligenze politiche della Campania oltre che una persona perbene che, per altro, da imputato, aveva persino rinunciato alla prescrizione. Un caso, quello dell’ex-ministro delle Comunicazioni, che tratteggia come pochi altri la mostruosità dell’attuale macchina giudiziaria. Lo consegnerò al Guardasigilli per dimostrargli che in quest’Italia ormai avvezza alla malagiustizia neppure i tre gradi di giudizio sono in grado di realizzare pienamente l’impostazione garantista contenuta nell’art. 27 della nostra Costituzione. È il motivo per cui gli italiani attendono con crescente impazienza la riforma oggi all’attenzione del Parlamento. E allora riforma sia e sempre viva Nordio che la sta realizzando”.

Il book trailer del libro (video)