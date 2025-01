La Siria dei “Talebuoni”. Al-Jolani mette le mani avanti: “Non siamo l’Afghanistan, ammiro il Papa” (Video)

C’è qualcosa di solenne e insieme straniante nel vedere due ministri europei varcare la soglia di un palazzo presidenziale da tempo inaccessibile come quello siriano. Lì, dove fino a poche settimane fa regnava Bashar al-Assad, oggi siede Ahmed al-Sharaa, conosciuto da tutti come Abu Mohammed al-Jolani. È l’uomo che ha condotto Hayat Tahrir al-Sham (Hts) a rovesciare il regime ultradecennale della famiglia Assad e dice: «Grande ammirazione, stima e rispetto per Papa Francesco: è un vero uomo di pace, ho apprezzato i suoi appelli e le sue azioni a favore della pace e dei popoli in difficoltà». Ma non è tutto rose e fiori.

Al-Jolani: “Non saremo una minaccia per l’Occidente”

«Non saremo una minaccia per Israele o nessun altro», aveva dichiarato il leader dei ribelli in una recente intervista alla Bbc. «Ci sono molte differenze tra la Siria e i talebani: il modo in cui governiamo è diverso. L’Afghanistan è una comunità tribale; la Siria è completamente differente. La mentalità delle persone non è la stessa. Il governo siriano e il sistema amministrativo saranno in linea con la storia e la cultura della Siria» aveva spiegato al giornalista, chiedendo poi la revoca delle sanzioni rivolte al vecchio regime: «La vittima e l’oppressore non dovrebbero essere trattati allo stesso modo».

L’immagine del politico ribelle è stata sottoposta a un accurato restyling negli ultimi anni, proprio come la coppia Assad, che un tempo si preparava a sorseggiare tè con la regina d’Inghilterra. Le uniformi militari jihadiste hanno lasciato il posto ad abiti firmati, giacca e cravatta pronte per i leader occidentali a Damasco. «Al-Jolani è intelligente, forse si rende conto che la Siria è un grande Paese multiculturale e multiconfessionale. Ma è anche un comandante militare e i suoi uomini sono jihadisti duri e puri», ha dichiarato Fausto Biloslavo l’inviato di guerra del Giornale a Tempi.

Non a caso l’Europa mostra cautela. «Sappiamo da dove viene ideologicamente l’Hts. L’Europa sosterrà la Siria, ma non sarà finanziatrice di strutture islamiste», le parole della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, reduce dalla visita a Damasco.

Francia e Germania in visita a Damasco, ma restano caute

Baerbock, infatti, insieme all’omonimo francese Jean-Noël Barrot, ha fatto visita nella capitale siriana per incontrare il nuovo uomo forte del Levante. Prima tappa: la prigione di Sednaya, simbolo delle atrocità del regime di Assad. «Quello che abbiamo visto oggi ci dà solo una pallida idea degli inimmaginabili tormenti e torture mentali che si sono verificati lì», ha detto Baerbock.

Weil sich einige wieder in absurdester Empörung zu überbieten versuchen: Die Hand über die Brust zu legen, ist keine „Verweigerung des Handschlags” und auch keine „Respektlosigkeit” oder gar „Frauenfeindlichkeit”, sondern eine proaktive, in weiten Teilen der Welt als Begrüßung… pic.twitter.com/h9kDBpEULD — Tarek Baé (@Tarek_Bae) January 3, 2025

Al centro dei colloqui con Al-Jolani, il futuro politico della Siria. I due ministri hanno presentato richieste chiare: inclusione delle minoranze nel governo, rispetto dei diritti umani e fine del fondamentalismo islamico nelle istituzioni. Barrot ha definito i curdi «alleati della Francia» e ha chiesto la distruzione dei depositi di armi chimiche. Al-Sharaa, dal canto suo, ha ribadito la richiesta di revoca delle sanzioni europee contro Damasco: una questione che potrebbe essere al centro del primo Consiglio affari esteri dell’Ue nel 2025.

Hts: un’evoluzione o una maschera?

Hayat Tahrir al-Sham, sotto la guida di Al-Jolani, ha cercato di distanziarsi dall’estremismo globale, rompendo i legami con al-Qaida e presentandosi come un attore politico regionale. Ma le radici jihadiste sono difficili da estirpare. Hts rimane una rete eterogenea di milizie, molte delle quali inneggiano ancora alla liberazione di Gerusalemme e non nascondono pulsioni fondamentaliste.

Anggota Teroris HTS Pimpinan Al-Jolani menyerang seorang pemuda sipil berusia 20 dengan pukulan dan cambukan parah hanya karena ia dari kelompok minoritas agama di wilayah Wadi alDahab di kota Homs pic.twitter.com/J9RJb0v9Pt — SW News – SOFT WAR NEWS (@SoftWarNews) January 4, 2025

Resta l’incognita sui ribelli

Insomma, la caduta del regime di Assad è stata accolta con entusiasmo da molti siriani, ma il l’avvenire del Paese rimane incerto. «È troppo presto per dire come si comporteranno i nuovi leader», afferma Hani Alagbar, un rifugiato tornato in Siria dopo anni di esilio in Libano. «Non considero i siriani cristiani una minoranza ma una parte integrante e importante della storia del popolo siriano. Stima e rispetto per loro», afferma oggi Al-Jolani al vicario della Custodia di Terra Santa, Ibrahim Faltas. Ma le promesse di sicurezza e stabilità non convincono tutti. Proteste contro gli estremisti stranieri e attacchi come quello dell’incendio dell’albero di Natale a Suqaylabiyah mostrano non a caso quanto sia fragile il nuovo equilibrio…