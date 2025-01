Siria, al Jolani inizia male: non stringe la mano alla ministra tedesca, ma al collega tedesco sì (video)

Inizia male al Jolani. Il primo grande riconoscimento internazionale per la nuova Siria del capo degli islamisti che quasi un mese fa ha spazzato via il regime di Bashar Assad, è stato segnato da uno sgarbo verso una donna. Un brutto gesto. La visita a Damasco dei ministri degli Esteri di Francia e Germania ha generato accese polemiche: accogliendo i due ministri arrivati su mandato dell’Unione europea, il leader siriano ha stretto calorosamente la mano solo all’uomo, il francese Jean Noel Barrot, e non alla donna tedesca Annalena Baerbock. Siamo sempre lì, la “nuova Siria” non è proprio all’orizzonte. (Video)

Altro che islam moderato…

Il siriano si è ben guardato di ripetere il gesto di cortesia con Annalena Baerbock. Dalle sequenze del video si evince che non è passato nemmeno nell’anticamera del cervello di al Jolani di tendere la mano. Una scortesia vissuta quasi in modo “naturale”, il che la dice lunga sulle promesse di un nuovo corso. E pensare che la visita dei ministri degli Esteri di Francia e Germania rappresentava un primo riconoscimento ad alto livello. La Germania vuole aiutare la Siria a ridiventare “una casa sicura per tutti i suoi abitanti” e “uno Stato funzionale, con il pieno controllo del suo territorio”, ha dichiarato Baerbock. “Nonostante tutto lo scetticismo” che circonda gli islamisti di Hayat Tahrir al-Sham (Hts), alla guida della coalizione che ha rovesciato Bashar al-Assad all’inizio di dicembre, “non dobbiamo perdere l’occasione di sostenere il popolo siriano in questo importante momento crocevia”, ha sottolineato il capo della diplomazia tedesca. Ecco, lo scetticismo rimane intatto.

Al Jolani e il premier incaricato, Muhammad Bashir, avevano promesso grandi cose per segnare il nuovo corso siriano del dopo Assad. Pare di capire che saranno escluse le donne da ogni tipo di considerazione anche a questa “svolta”. Ora che la comunità internazionale è in cerca di segnali su come potrebbe essere la nuova Siria sotto la sua guida, guardi il video e si regoli. Lo sgarbo farà diminuire l’entusiasmo di chi vede in lui un islamista soft…