La grappa italiana salvata dall'”attacco” svedese. Lollobrigida: bloccato l’illecito “kit fai da te”

La grappa italiana è salva. Un nuovo importante risultato per la tutela delle nostre eccellenze viene segnalato dal ministro Francesco Lollobrigida. Bloccata in Svezia la produzione di aromi per la produzione fai-da-te di grappa: un prodotto che violava le normative utilizzando impropriamente l’indicazione geografica ‘Grappa’ e diciture ingannevoli come ‘Gran Riserva Superiore’. A rendere nota l’operazione è il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste sul suo profilo Facebook.

Grappa, Lollobrigida: “Importante risultato per la tutela delle nostre eccellenze”

A individuare il prodotto e a bloccarlo è stato l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (Icqrf). “Grazie al protocollo di intesa con Amazon, la vendita del prodotto è stata subito interrotta, e con il supporto delle autorità svedesi ne è stata sospesa anche la produzione. Il ministero dell’Agricoltura – prosegue Lollobrigida – si conferma in prima linea nella difesa dei prodotti italiani di qualità contro ogni forma di italian sounding e pratica commerciale sleale”.

La cultura agroalimentare italiana segna il successo del Made in Italy nel mondo, soprattutto con riferimento all’affermazione di una concezione dell’“italianità” come sinonimo di prelibatezza e qualità. Il legame tra prodotti alimentari e l’Italia segna un legame culturle ed economica. Per cui in misura sempre crescente si determina la proliferazione di fenomeni di imitazione che sfruttano in maniera indebita cultura e tradizione non proprie. Il ministro Lollobrigida ha operato da sempre con la massima attenzione sul cosiddetto fenomeno dell’“Italian sounding”: che consiste in particolare nell’utilizzo di simboli, immagini e parole che possano far ritenere che un alimento sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia. Come nel caso della italica grappa.

Il termine “grappa” è un’indicazione geografica protetta

La grappa è un distillato di vinaccia, ricavato da uve prodotte, vinificate e distillate esclusivamente in Italia. Per legge comunitaria (reg. CE 110/2008-all. III) il termine “grappa” è un’indicazione geografica protetta (art. 16) del solo stato membro Italia: (cioè non è un termine generico ma è una denominazione tutelata): ne discende che nessun altro paese UE può usare questa designazione. Questo non significa che, come succede, altre nazioni UE non possano produrre acquavite da vinacce fermentate: però non possono denominarla “grappa”.