La faccia tosta degli Elkann: “Per Stellantis è stato un 2024 ricco di successi, siamo orgogliosi”

“Con l’inizio del 2025, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi. Di fronte alle grandi sfide del nostro settore, nei quattro anni trascorsi dalla creazione di Stellantis abbiamo raggiunto molti traguardi importanti. E’ senza dubbio una base solida su cui continuare a costruire insieme il nostro futuro”. Con una certa dose di faccia tosta, visti i disastrosi risultati del gruppo, culminati con l’addio dell’amministratore delegato Carlo Tavares, il presidente di Stellantis, John Elkann, in un messaggio inviato a tutti i dipendenti del gruppo nel mondo, si vanta dei suoi successi, pur ammettendo – bontà sua – qualche difficoltà.

Elkann e Stellantis, un 2024 non facile ma…

“Insieme a tutti i nostri stakeholder – i clienti, i concessionari, i fornitori e le comunità in cui operiamo – dobbiamo moltiplicare gli sforzi ed essere coesi al nostro interno e non solo, affinche’ Stellantis raggiunga il suo pieno potenziale”, aggiunge Elkann per il quale “ognuno di noi svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di questo futuro. Nel farlo, troveremo forza e ispirazione nella nostra storia, nelle nostre radici e nelle nostre diverse identità, tutti elementi che rendono speciale la nostra azienda”. Per Elkann nello scorso anno sono stati raggiunti “risultati di cui essere orgogliosi”; infatti, spiega “nonostante le difficoltà, il 2024 è stato un anno ricco di successi di cui essere orgogliosi”.