Iva Zanicchi, premio alla carriera e tifo per Meloni: “Può essere il proseguimento di Berlusconi”

Capace e senza scheletri nell’armadio, “la premier Giorgia Meloni può essere il proseguimento di Silvio Berlusconi”. Parola di Iva Zanicchi, 85 anni, ospite di un “Giorno da Pecora” su Radio Rai 1. Non è la prima volta che la cantante, che giovedì riceverà il premio alla carriera sul palco dell’Ariston, dà giudizi molto lusinghieri sulla leader di An e confessa di tifare per lei. “Quando c’è la Meloni tutti corriamo“, aveva detto a proposito della sua partecipazione a un convegno sul premierato alla Camera, facendo sbiancare la sinistra.

Giorgia Meloni le piace più di quanto le piacesse Silvio Berlusconi?, stuzzicano Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, “No, questo è impossibile”, risponde l’aquila di Ligonchio che del Cavaliere ha una stima sconfinata e storica. Pronta a tornare ancora una volta a Sanremo, Iva Zanicchi conferma di avere una grande simpatia per la presidente del Consiglio (che ha votato convinta, “anche perché donna”). E aggiunge: “Berlusconi l’ho conosciuto bene anche prima che entrasse in politica, è stata la persona più generosa che abbia mai conosciuto”. Meloni è la persona giusta per ricevere il testimone del fondatore di Forza Italia ex premier? “Sicuramente, è una donna molto capace e lo sta dimostrando. Il suo valore lo si vede nell’attacco sconsiderato che le fa la sinistra. La attacca ogni volta che può ma con lei non ha vita facile: Meloni non ha scheletri nell’armadio, è una gatta da pelare difficile”, chiosa Zanicchi.

Sul palco dell’Ariston riceverà il premio alla carriera

Poi ironizza sul premio alla carriera che Carlo Conti ha voluto come riconoscimento a “un monumento della musica italiana”. “Io sono ancora giovane, ho tanti anni davanti, il premio alla carriera sa tanto di requiem..”, scherza. Poi torna seria: “Giovedì, canterò e penso di esibirmi con le tre canzoni con cui ho vinto. Sono molto felice e grata a Carlo Conti per essersi ricordata di me e del mio lavoro che va avanti da sessant’anni”. Come si sta preparando all’evento? “Mi sono messa un po’ a dieta perché mi voglio mettere un bell’abito, sarà tutto scollato con tutte le gambe fuori”.