“Il premierato mi piace. Quando c’è la Meloni tutti corriamo”: Iva Zanicchi, sportivi e attori alla Camera (video)

“Sono qui come ascoltatrice, il premierato mi piace. E poi quando c’è la Meloni tutti corriamo”. Lo dice Iva Zanicchi, arrivando alla Camera all’evento sul premierato. “A me la parola premierato piace, ora ascoltiamo”. “L’ignoranza è una brutta cosa”, dice la cantante che si siede ben disposta all’ascolto. Imprenditori, ad, ma anche cantanti, sportivi e attori. Molti politici, si rivede Angelino Alfano, promotore dell’evento alla Camera sul premierato come presidente della Fondazione De Gasperi. Arrivano alla spicciolata alla Sala della Regina di Montecitorio per ‘Il Dialogo sul premierato’ con le conclusioni di Giorgia Meloni. Spiccano tra le altre le presenze dell’ex stella del nuoto azzurro Filippo Magnini, dei cantanti Pupo, Amedeo Minghi e Iva Zanicchi. C’è Massimo Giletti, il produttore cinematografico Tarak Ben Ammar, intrattenutosi a chiacchierare a lungo con l’ad di Impregilo Pietro Salini.

Il nuotatore azzurro Magnini: “Sono qui per farmi un’idea”

L’idea del convegno è stata proprio quella di aprire il dibattito sulle riforme ad altri “mondi” che non siano solo quelli degli specialisti, dei costituzionalisti, dei politici. Tutti felici di essere stati chiamati ad ascoltare e ad apprendere dalla viva voce dei protagonisti in cosa consista la riforma per cui il centrodestra si sta battendo. “E’ un’emozione essere alla Camera, sono stato invitato dal ministro Abodi che mi ha già coinvolto in altre iniziative”. Così parla l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini. A chi gli domanda che idea si sia fatto della riforma, “be’, dalla vasca da nuoto al premierato sarebbe azzardato dare una risposta. Però oggi sono qui e mi farò un’idea”. Intercettato tra i presenti Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. “Sono stato invitato da persone che mi stimano, a prescindere dalla comunicazione su di me. Io mi occupo di questioni del mio Paese. “Sono qui perché interessato a una questione giusta: cambiare la costituzione non è semplice, ma sono grandi sfide, battaglie che i governi devono intestarsi”.

Pupo: “L’ elezione diretta premier mi piace, Meloni è capace”

Come quella sul premierato di Giorgia Meloni, “perché lei è capace”. E specifica: la riforma sul tavolo “mi piace, perché completamente nuova, parte da un’idea nuova. Mi piace l’idea di una premiership ferma, su cui fare affidamento”, dice ancora il cantante autodefinendosi “un anarchico conservatore”. L’aspetto che gli piace di più del premierato “è che eviti i ribaltoni: Non mi piacciono i ribaltoni, mi stanno antipatici”. Lui come gli altri vip provenienti da altri ambiti professionali è alla Camera per ascoltare e farsi un’idea più approfondita di una riforma che interessa tutti gli italiani. Rispondendo in parte alle critiche della vigilia di chi ha irriso la presenza di figure che con la politica e la costituzione non c’entrano niente. Il solito snobismo…

