Ita-Lufthansa, Sandro Pappalardo è il nuovo presidente. FdI: “Valore aggiunto per l’azienda”

Ita Airways e Lufthansa convolano a nozze. I tedeschi entrano nella ‘newco’ nata dalle ceneri di Alitalia al 41% versando nelle casse 325 milioni di euro. In serata, dopo diverse indiscrezioni e l’accordo slittato rispetto alla data attesa, è arrivato il comunicato dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Ita: nominato il nuovo consiglio di amministrazione (che passa da 3 a 5 membri), Sandro Pappalardo indicato presidente e Joerg Eberhart designato amministratore delegato.

Tre i nomi scelti dal Mef (che ora è in Ita al 59%) e due dai tedeschi: poltrone che sono state probabilmente l’oggetto del contendere che ha portato al ritardo, riporta l’Ansa. La presidenza sarà italiana, ma più rappresentativa. Pappalardo è una figura che viene dal mondo dell’aviazione in quanto ex pilota dell’Esercito, con diverse lauree tra cui una in Management, e consigliere dell’Enit, l’agenzia nazionale del turismo. Ed è stato anche assessore al Turismo della Regione Siciliana tra il 2017 e il 2019, nella giunta di Nello Musumeci, in quota Fratelli d’Italia.

Bignami: “Congratulazioni a tutto il Cda di Ita-Lufthansa

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, rivolgo le mie più sentite congratulazioni al nuovo cda di Ita-Lufthansa. E in particola a Sandro Pappalardo per la nomina a presidente e a Joerg Eberhart, amministratore delegato”. Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Sono certo che con la loro esperienza e professionalità sapranno guidare la compagnia aerea in una nuova fase storica; rafforzandone la posizione e valorizzando Ita Airways come vettore italiano di riferimento. Un ringraziamento, inoltre, al presidente uscente Antonino Turicchi per il lavoro svolto sino a oggi”.

Jelinic (Enit): “Pappalardo figura di grande professionalità”

L’Enit – l’Agenzia Nazionale del Turismo -esprime le proprie “congratulazioni” a Sandro Pappalardo. La nomina, sottolinea l’Enit in una nota, rappresenta un importante riconoscimento del suo impegno e delle competenze maturate negli anni. “Sandro Pappalardo è una figura di grande professionalità; con una comprovata esperienza nel settore e un prezioso contributo reso in Enit per anni come membro del Consiglio di Amministrazione – afferma Ivana Jelinic, Amministratore Delegato di Enit –. Sono certa che la sua leadership sarà determinante per imprimere un impulso positivo al nuovo percorso di rilancio di Ita Airways”.

Rizzetto: “Valore aggiunto per l’azienda”

“Congratulazioni e auguri” arrivano dal presidente della commissione Lavoro della Camera di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto. “È stato pilota dell’Aviazione dell’esercito, prestando servizio anche in missioni internazionali. Ha ricoperto diversi incarichi presso alcune istituzioni italiane. La sua professionalità ed esperienza saranno un valore aggiunto per tutta l’azienda e per il rilancio del trasporto aereo della nostra Nazione. Buon lavoro ai componenti del Cda e al nuovo amministratore delegato”.

Chi è Sandro Pappalardo

Nato a Tolmezzo, in provincia di Udine, il 2 gennaio 1967, Pappalardo ha iniziato la sua carriera a 19 anni come ufficiale dell’esercito. Diventa pilota dell’Aviazione dell’esercito ricoprendo diversi incarichi. Presta servizio in missioni internazionali quali Unifil e Leonte in Libano e la missione Isaf in Afghanistan. In Italia partecipa all’operazione ‘Vespri Siciliani’. Consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza, la laurea in Scienze della Pubblica Amministrazione e diversi master, tra cui Criminologia e Studi Giuridici Forensi. Tra i brevetti e le abilitazioni, quelli di pilota militare di elicotteri, pilota civile di elicotteri, pilota istruttore di volo, pilota tattico, abilitazione soccorso aereo Sar, Night Vision Goggles Instructor Pilot, Basic Life Support.

Da novembre 2017 a giugno 2019 è stato assessore del Governo Regione Siciliana con delega al Turismo, Sport e Spettacolo. E’ membro del Consiglio di amministrazione dell’Enit. Nella sua carriera Pappalardo è stato insignito di diverse decorazioni, tra queste: Medaglia Aeronautica Militare di Lunga Navigazione Aerea – Oro, Medaglia Mauriziana al merito militare, Croce commemorativa per la missione militare di pace Unifil, Medaglia delle Nazioni Unite per il servizio prestato presso Unifil, Croce commemorativa per la salvaguardia delle libere istituzioni e di mantenimento dell’ordine pubblico, Medaglia Nato per l’operazione Isaf, Medaglia dello Stato spagnolo ‘De Operaciones de Mantenimento de Paz’, Croce commemorativa per la partecipazione alle operazione di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale nell’ambito delle operazioni militari svolte dalla Fa internazionali a favore della pacificazione in Afghanistan, Benemerenza Giubilare classe Argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.