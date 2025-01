Inquinamento luminoso: cos’è, quali sono gli effetti negativi e i possibili rimedi

Di notte, il buio naturale del pianeta è sempre più minacciato dalle luci artificiali. Le città, le strade e le infrastrutture illuminano con una tale intensità da creare una nuova forma di inquinamento: l’inquinamento luminoso. Questo fenomeno, apparentemente innocuo, ha conseguenze profonde sull’ambiente, alterando il delicato equilibrio degli ecosistemi e il ciclo vitale di molte specie.

Gli effetti dell’inquinamento luminoso sono particolarmente evidenti nella fauna selvatica. Gli animali che si sono evoluti per milioni di anni seguendo il ciclo naturale del giorno e della notte si trovano a dover fare i conti con un mondo dove il buio non esiste più. Gli uccelli migratori, ad esempio, utilizzano le stelle come guida per i loro lunghi viaggi; tuttavia, le luci delle città li confondono, spingendoli fuori rotta.

Anche la flora soffre le conseguenze di un’illuminazione eccessiva. Le piante regolano i loro ritmi di crescita e fioritura in base alla durata della notte, un fenomeno noto come fotoperiodismo. L’esposizione costante alla luce artificiale può alterare questi cicli, compromettendo la riproduzione e la crescita delle specie vegetali. Questo, a sua volta, ha ripercussioni a cascata sugli ecosistemi che dipendono da queste piante per il cibo e il riparo.

Gli insetti, un altro tassello fondamentale degli ecosistemi, sono forse tra i più colpiti dall’inquinamento luminoso. Le luci artificiali attirano le falene e altri insetti notturni, facendoli rimanere intrappolati in una spirale luminosa che spesso si conclude con la loro morte. Tale fenomeno, noto come “trappola luminosa”, contribuisce al declino globale delle popolazioni di insetti, con conseguenze drammatiche per gli equilibri ecologici, considerando il ruolo cruciale che questi animali svolgono nell’impollinazione e come fonte di cibo per altre specie. Anche gli esseri umani non sono immuni dagli effetti dell’inquinamento luminoso. L’esposizione costante alla luce artificiale durante la notte altera il ritmo circadiano, il nostro orologio biologico interno, causando disturbi del sonno, problemi di salute mentale e un aumento del rischio di malattie croniche.

Le soluzioni per ridurre l’inquinamento luminoso esistono e sono alla portata di tutti. Progettare sistemi di illuminazione più efficienti e diretti, spegnere le luci non necessarie e promuovere l’uso di lampade a basso impatto possono fare la differenza. In questa direzione un ruolo importante può essere svolto dalla Pubblica Amministrazione. Infatti, attraverso i Criteri Ambientali Minimi stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al fine di rendere sostenibili gli acquisti, lavori e i servizi sono stati tenuti in considerazione gli impatti dell’inquinamento luminoso non solo a garantire un risparmio energetico, ma anche a proteggere l’ambiente notturno, il paesaggio, la biodiversità, gli equilibri ecologici e la salute umana, oltre a favorire attività culturali e ricreative.

Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale limitare al massimo il flusso luminoso che si disperde al di fuori delle aree da illuminare o che viene emesso verso l’alto dagli impianti di illuminazione pubblica.Questa tipologia di inquinamento potrebbe sembrare meno urgente rispetto ad altre emergenze ambientali, ma la sua portata è profonda e pervasiva. Ridurre il suo impatto è non solo una questione di protezione dell’ambiente, ma anche un atto di rispetto verso il mondo naturale che condividiamo e verso noi stessi.