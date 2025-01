Incidente stradale in pullman a Cuba: un’italiana è morta e altri sei sono feriti

«Un incidente stradale ha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani a Cienfuegos, a Cuba, uno dei quali è deceduto». Così la Farnesina ha annunciato drammaticamente in una nota le informazioni sul disastro stradale nell’isola dell’America centrale, che ha visto la scomparsa della 67enne italiana Patrizia Crisolini Malatesta, coordinatrice dell’agenzia di viaggi “Avventure nel mondo”. «Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento – prosegue il comunicato – gli altri passeggeri di nazionalità italiana, hanno riportato ferite».

Il ministero degli Esteri italiano ha poi aggiunto ulteriori notizie sul caso, attestando che «Sin dalla prima segnalazione, l’Ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali in raccordo con la Farnesina. L’Ambasciata mantiene costanti contatti con il personale medico e il tour operator». Secondo quanto riportato da Il Giornale, il pullman che trasportava sei turisti italiani si è schiantato dopo essere uscito fuori strada, provocando l’incidente. L’avvenimento ha avuto luogo sul tratto autostradale nei pressi di Aguada de Pasajeros, in provincia Cienfuegos nell’area centrale dell’isola. Anche il guidatore cubano del bus turistico, rimasto coinvolto nell’incidente, ha perso la vita mentre 2 italiani sono stati portati in ospedale e altri 4 hanno subito delle contusioni.

Le dinamiche dell’incidente stradale a Cuba

Il mezzo di trasporto che è rimasto coinvolto nell’incidente è partito dall’ Avana e apparteneva all’agenzia di noleggio locale Transtur. Il viaggio dei turisti italiani era stato organizzato da Avventure nel mondo, una delle più importanti agenzie di viaggi in Europa. I visitatori stavano viaggiando sul minibus per raggiungere la città di Santa Clara, sempre nella zona centrale dell’isola, ma al chilometro 209 dell’autostrada nazionale il veicolo si è scontrato con la ringhiera di un ponte finendo fuori strada. L’autista cubano e l’accompagnatrice italiana sono morti sul colpo durante l’impatto, secondo quanto riferito dal colonnello e investigatore capo Yaser Moya. I tre italiani che hanno subito gravi ferite sono stati trasportati all’ Ospedale Universitario Generale Dr.Gustavo Aldereguia Lima a Cienfuegos. “Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza per assicurare che i feriti ricevano le cure più adeguate”, ha affermato un portavoce dell’autorità sanitaria cubana.