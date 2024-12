Rocca inaugura il nuovo Pronto Soccorso del San Filippo Neri: sinistra ancora sbugiardata sulla sanità

“Un’altra bella pagina di sanità. Una storia che stiamo riscrivendo insieme: finalmente il pronto soccorso del San Filippo Neri è all’altezza della professionalità degli operatori sanitari e dei bisogni dei pazienti”. Così sui propri social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha salutato la riapertura del pronto soccorso dell’ospedale romano, frutto di un investimento da 4 milioni e mezzo di euro. “Qui sono stati abbattuti sia i tempi di attesa che di presa in carico. Si è fatto un gran lavoro di squadra. Questa struttura tornerà a essere un importante punto di riferimento per i cittadini e, nell’imminente Giubileo, per i pellegrini”, ha sottolineato ancora Rocca. Il nuovo pronto soccorso del San Filippo Neri, ha ricordato poi il gruppo di FdI alla Regione Lazio, rientra in “un grande piano di investimenti spalmato su tutti gli ospedali del Lazio, per ammodernare i pronto soccorso e potenziare la dotazione tecnologica”.

Il nuovo pronto soccorso del San Filippo Neri: 2mila metri quadri e 4,5 milioni di investimento

La struttura si estende su oltre duemila metri quadrati. L’intervento ha riguardato, nello specifico, la rifunzionalizzazione delle aree interne, occupate inizialmente dalla Radiologia, per garantire nuove zone di cura per i pazienti: dalla sala dell’Osservazione breve intensiva (Obi) alla sala dei codici gialli e di attesa degli accompagnatori e dei pazienti trasportati dal servizio 118, fino alla camera calda e al nuovo posto della Polizia di Stato, volto a incrementare la vigilanza.

Rocca: “C’era un tempo in cui si parlava di chiudere questo ospedale…”

A breve, inoltre, sarà operativa anche la nuova sala rossa, impiegata per non interrompere il servizio di emergenza-urgenza. Il nuovo pronto soccorso è stato adeguato alla gestione di eventuali maxi-emergenze e in caso di iper-afflusso, garantendo, inoltre, un miglioramento del comfort e della discrezionalità per i pazienti e i loro accompagnatori. ”C’è stato un tempo in cui si parlava apertamente di una possibile chiusura del San Filippo Neri. Noi abbiamo voluto fin da subito rilanciare una delle strutture sanitarie più importanti della Capitale”, ha detto Rocca, durante la cerimonia di inaugurazione.

Un investimento sulla sicurezza dei cittadini (e dei medici)

”Potenziare il settore dell’emergenza-urgenza significa investire sulla sicurezza dei cittadini. Anche al San Filippo torna il presidio della Polizia di Stato. Era un altro impegno che ci eravamo assunti con il personale sanitario e con i pazienti: chi lavora o si trova in ospedale deve potersi sentire al sicuro, protetto. A breve saremo pronti per l’inaugurazione della nuova terapia sub intensiva, così da potenziare ulteriormente l’area dell’emergenza. La strada del cambiamento radicale del nostro Servizio sanitario regionale è tracciata e la percorreremo fino in fondo in tutto il Lazio”, ha proseguito il governatore del Lazio. L’ampliamento del pronto soccorso ha consentito, inoltre, la creazione del nuovo polo di diagnostica radiologica, che verrà ultimato ad aprile e servirà l’intero nosocomio con una dotazione ad alta tecnologia.