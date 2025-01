Immobilizzano il fidanzato e abusano di una 19enne: a Milano è caccia a dieci nordafricani

Un raid sessuale in piena regola contro una coppia di ragazzi, a Milano, da parte di un branco di una dozzina di giovani nordafricani che hanno prima cercato di rapinarli e poi hanno circondato la ragazza, una 19enne, abusando di lei. È accaduto nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina, noto locale della movida milanese.

A intervenire sono stati gli addetti della security del locale e, come riferiscono alcuni quotidiani locali, uno del branco è stato arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 36enne egiziano che vive nella Bergamasca. L’uomo di trova a San Vittore accusato di violenza sessuale e rapina, mentre sono ricercati gli altri componenti del branco.

La vittima è una ragazza pugliese di 19 anni, studentessa fuori sede a Milano. Era insieme al fidanzato e quando, verso le quattro e mezza, la coppia è uscita dalla discoteca per stare qualche minuto nel cortile che affaccia sul parcheggio di un supermercato accanto al locale e si è trovata circondata da un gruppo di una decina di ragazzi nordafricani.

Lo stupro di gruppo avvenuto davanti alla discoteca Alcatraz di Milano

Prima hanno cercato di rubare a lui telefono e portafoglio, poi la borsetta a lei. Anche lei però è riuscita a resistere e uno di loro «cominciava a palpeggiarla nelle parti intime». Un’azione che è stata prontamente eseguita anche dagli altri, prima che gli addetti alla sicurezza intervenissero per mettere fine al tentato stupro.

È stato in questo momento che i buttafuori dell’Alcatraz, come riporta il Corriere edizione di Milano, si sono accorti del parapiglia e sono intervenuti cercando di bloccare uno dei giovani. Una scena vista in diretta da una pattuglia dei carabinieri della stazione Porta Garibaldi impegnata nei controlli notturni nelle zone della movida e della Centrale che in quel momento passava da via Valtellina. I militari hanno notato «personale della security della discoteca Alcatraz» inseguire «un soggetto con giubbino di colore beige e jeans» e sono riusciti a bloccarlo.

Gli aggressori sono quindi fuggiti, ma uno di loro è stato intercettato dai buttafuori della discoteca e fermato dalla polizia. In queste ore prosegue la caccia al branco da parte degli inquirenti.