Il nuovo codice della strada funziona: in netto calo incidenti e morti, una vittima in meno al giorno

Meno 8,6% di incidenti stradali e meno 34% di vittime nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025, sulle grandi arterie stradali. E’ quanto emerge dai dati raccolti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, riportati dal Mit, i quali evidenziano a un mese dall’entrata in vigore delle modifiche al Codice della strada un calo della incidentalita’ e della mortalita’.

I numeri del successo: vittime ridotte del 33%

I dati rilevati, confrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente mostrano una riduzione dell’8,6% di incidenti complessivi, con 5.371 casi rispetto ai 5.879 e in particolare: 78 incidenti mortali, in calo del 31% rispetto ai 113; 84 vittime, con una riduzione del 33,9% rispetto alle 127; 1.995 incidenti con lesioni, diminuiti dell’11,5% rispetto ai 2.255; 2.957 persone ferite, con una riduzione del 12,7% rispetto alle 3.388. Sono state 295.018 le pattuglie operative, riferisce ancora il Ministero, che in dettaglio hanno rilevato 107.290 violazioni, con particolare riferimento a: 14.069 infrazioni per eccesso di velocità; 6.429 violazioni per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2.499 infrazioni per uso del cellulare alla guida. Specifica attenzione è stata rivolta alla guida sotto effetto di alcol e droghe: 66.145 conducenti controllati con etilometri e/o precursori. Sono state applicate: 1.146 sanzioni per guida in stato di ebbrezza; 138 sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti.

Sono stati adottati, nello stesso periodo di riferimento, i seguenti provvedimenti: 168.094 punti patente decurtati; 5.058 patenti di guida ritirate. Tra quest’ultime: 2.499 per uso del cellulare alla guida; 138 per guida sotto effetto di stupefacenti. “Grande soddisfazione” è stata espressa dal ministro Matteo Salvini.

Salvini: sul nuovo codice della strada troppe fake news

“Troppe fake news che hanno raccontato un codice diverso da quello realmente in vigore”. Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, in occasione del primo consiglio direttivo della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, illustrando i dati diffusi oggi dal Mit e raccolti dal Viminale a un mese dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada che vedono incidenti e vittime diminuiti. Salvini ha confermato ai presenti che il nuovo codice della strada non introduce modifiche ai limiti già previsti per quanto riguarda il consumo di alcol. Così una nota del Mit. Il ministro e vicepremier Salvini ha incontrato i rappresentanti del settore della ristorazione provenienti da tutta Italia, per discutere delle novità introdotte dal codice della strada e dei riflessi sul consumo di bevande alcoliche.

“Accogliamo con favore le rassicurazioni del ministro Salvini riguardo al nuovo Codice della Strada” ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE. “È fondamentale per noi poter operare in un contesto normativo che tenga conto delle esigenze delle imprese della ristorazione, garantendo al contempo la sicurezza di tutti. Continueremo a collaborare con le istituzioni per assicurare un equilibrio tra sicurezza stradale e operatività dei nostri esercizi e accogliamo con responsabilità la proposta del Ministro a redigere un protocollo operativo tra i pubblici esercizi italiani e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti“.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra il Ministro e il settore della ristorazione, con l’obiettivo comune di promuovere politiche che favoriscano la crescita della responsabilità su fenomeni sociali di assoluta rilevanza anche per gli esercenti.