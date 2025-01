Il matrimonio possibile tra Cdu e Afd: i centristi tedeschi si avvicinano ai conservatori sulla migrazione

Il candidato cancelliere del Cdu, Friedrich Merz, è intenzionato a introdurre nuovi controlli sulle migrazioni, con provvedimenti da far approvare all’interno del Bundestag: se necessario anche con i voti dell’Afd. Sembra che il partito conservatore tedesco non faccia più paura, anzi viene quasi considerato un valido alleato per l’approvazione delle politiche migratorie. “Ciò che è giusto nella sostanza non diventa sbagliato solo perché raccoglie il consenso delle persone sbagliate. Questa posizione rimane”, ha affermato Merz, provando comunque a tirare una stoccata improbabile ai suoi possibili alleati. Inoltre, il Cdu è tra i favoriti per le prossime elezioni che si terranno il 23 febbraio, secondo quanto è stato riportato dai sondaggi.

L’idea di Merz è quella di respingere tutti i migranti senza la documentazione opportuna per entrare nel territorio tedesco, ripristinando le ispezioni sui confini dello stato. Questa esigenza è stata rispolverata dopo che la settimana scorsa un 28enne afghano ha ucciso un bambino di 2 anni e un passante di 41 nel parco Aschaffenburg: all’uomo era stato negato il permesso di continuare la sua permanenza in Germania. L’avvicinamento ad Alice Weidel dei cristiano-liberali potrebbe verificarsi realmente, a patto che gli altri partiti non decidano di uniformarsi sulle richieste di Merz, tagliando fuori l’Afd dall’accordo.

Il Cdu si avvicina all’Afd. Friedrich Merz: “ora dobbiamo decidere nel merito”

“È finito il tempo in cui in Germania prendevamo decisioni solo sulla base di considerazioni tattiche. Ora dobbiamo decidere nel merito”. Una decisione chiara e netta quella che traspare dalle parole di Merz, che sembra sempre più vicino al movimento di destra guidato da Weidel. Per il momento, il candidato del Cdu ha precisato di non voler cambiare le proprie inclinazioni sul versante migratorio, anche se dovesse far affidamento sull’Afd per approvare le nuove regolamentazioni alla Camera bassa del Parlamento tedesco, ovvero il Bundestag. Da esperto centrista cristiano-liberale, Merz ha offerto una contropartita ai socialdemocratici di Olaf Scholz, ai liberaldemocratici e ai verdi: questi partiti dovranno sostenere le richieste del Cdu nelle politiche migratorie, a meno che non vogliano concedere un ampio spazio ai conservatori. Una scelta che per le sinistre liberali e progressiste potrebbe rivelarsi più che sofferta, considerando le loro convinzioni ideologiche.