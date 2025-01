Afd cresce ancora nei sondaggi: Alice Weidel scelta come candidata cancelliera alle elezioni

Il partito di destra tedesco Afd continua a crescere esponenzialmente in vista delle prossime elezioni nazionali previste per il 23 febbraio, con Alice Weidel scelta come candidata cancelliera, oggi, durante il congresso di Alternative für Deutschland al congresso di Riesa. L’ufficializzazione della candidatura di Weidel alle prossime elezione è avvenuta per acclamazione da parte dei 600 delegati presenti oggi all’incontro, i quali dovranno poi mettersi d’accordo per stilare il programma elettorale del partito. Dal palco, la leader di Afd ha rilanciato una linea dura contro le migrazioni e contro la propaganda gender, ringraziando Elon Musk “che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Freedom of speech! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese”

Non poteva mancare la contestazione nei confronti di Afd in una giornata come questa, con 8mila persone – secondo quanto riportato dalla polizia – che dopo essere arrivate davanti al centro dei congressi di Riesa, hanno lanciato slogan come “No ai nazisti“. La kermesse della destra tedesca, che durerà fino a domani, ha subìto il posticipo di due ore a causa delle proteste. L’Spd, ovvero il partito socialdemocratico tedesco, non ha potuto far altro che ricandidare Olaf Scholz alla cancelleria tedesca. Dopo la caduta della coalizione di governo e i miseri risultati ottenuti alle elezioni europee, i socialisti tedeschi avevano inizialmente pensato al nome del ministro della Difesa Boris Pistorius come prossimo candidato, ma alla fine ha prevalso il nome di Scholz.

La bozza del programma di Afd e le parole di Weidel

Afd dovrà stilare il proprio programma per le elezioni di febbraio, ma nella prima bozza appaiono evidenti alcuni focali come l’uscita dall’euro, un’integerrima politica sulle questioni migratorie e il ritorno al nucleare sul versante energetico. “Il messaggio dovrà essere chiaro: le frontiere della Germania sono blindate!” ha sottolineato la candidata cancelliera di Alternative für Deutschland, secondo quanto riportato da Skytg24. “Vogliamo cancellare ogni forma di sostegno per coloro che non hanno diritto di restare e realizzare un rimpatrio in grande stile – ha aggiunto – voglio essere molto chiara: se dobbiamo chiamarla re-migrazione, allora significa davvero re-migrazione. Weidel ha poi lanciato un messaggio contro il woke durante il suo eloquio: “Volete sapere che cosa succederà qui quando saremo noi a remare? Chiuderemo i gender studies e cacceremo questi professori!“.

L’Afd cresce nei sondaggi e il Cdu perde un punto

La candidatura di Alice Weidel non è l’unica notizia accolta con clamore: infatti gli ultimi sondaggi dell’Insa per la Bild hanno registrato un aumento dei consensi del 2% per Afd, la media più alta a livello nazionale nell’ultimo anno. Il partito di destra sale quindi al 22%, mentre il Cdu/Csu con il candidato Friedrich Mertz perde un punto e scende al 30%. I socialdemocratici invece si attestano attorno al 16%, i verdi al 13% mentre il nuovo partito di sinistra Bsw creato da Sara Wagenknecht si trova al 6% secondo le previsioni. La stima sulle preferenze è stata condotta su un campione di 1209 plausibili elettori tra il 6 e il 10 gennaio e detiene un margine d’errore che può arrivare fino al 2,9%.