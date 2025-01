Gaza, una tregua sospesa tra speranza e pressioni Usa: la svolta nei negoziati di Doha

I riflettori internazionali sono puntati su Doha, dove una bozza finale per una tregua definitiva tra Israele e Hamas potrebbe segnare una svolta storica. Dopo mesi di negoziati frustranti e un bilancio umano devastante, un funzionario vicino ai colloqui ha annunciato una “svolta” nella notte, che ha portato alla presentazione di un testo condiviso alle parti in guerra.

Un accordo sul tavolo: la bozza di una tregua

Il documento, consegnato sotto l’egida del Qatar, coinvolge anche figure di spicco degli apparati di sicurezza israeliani – Mossad e Shin Bet – insieme al primo ministro qatariota. Ma il ruolo decisivo, come rivelano le fonti, è stato giocato dagli inviati statunitensi, con il repubblicano Steve Witkoff e il democratico Brett McGurk, rappresentanti rispettivamente delle amministrazioni entrante e uscente.

“Le prossime 24 ore saranno decisive”

«Le prossime 24 ore saranno decisive», ha affermato il funzionario, indicando che il testo – frutto di intense trattative – punta a risolvere i nodi chiave: il cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi. Nonostante il silenzio ufficiale delle parti, le delegazioni israeliane e di Hamas hanno ricevuto la bozza e riferito ai rispettivi leader. A confermarlo la radio israeliana Kan. Tuttavia, Israele, Hamas e il ministero degli Esteri del Qatar non hanno risposto alle richieste di commento.

Fonti vicine alle milizie parlano di progressi significativi, mentre lo Stato ebraico suggerisce che un accordo potrebbe essere imminente. «I divari si stanno riducendo», ha sottolineato un rappresentante palestinese, aggiungendo: «C’è una forte spinta verso un accordo».

Un anno di tentativi, ora la una scadenza politica: l’insediamento di Trump

Lavorare su questa tregua ha richiesto un anno di sforzi diplomatici incessanti. Stati Uniti, Qatar ed Egitto hanno tentato innumerevoli volte di mediare tra le parti, ma la guerra ha continuato a infuriare. Oggi, l’Egitto precisa che questa bozza non è ancora l’accordo definitivo, bensì una proposta per superare gli ostacoli che finora hanno paralizzato i negoziati.

Donald Trump, che tornerà alla Casa Bianca il 20 gennaio, ha imposto una scadenza ufficiosa: gli ostaggi devono essere liberati prima del suo insediamento. «Gravi conseguenze», ha avvertito Trump, qualora Hamas non risponda. Parallelamente, Joe Biden – ormai a fine mandato – ha spinto per accelerare l’intesa la sera prima, in chiamata col primo ministro Benjamin Netanyahu. Due le richieste cruciali: cessate il fuoco e aumento degli aiuti umanitari per Gaza.

Oltre la tregua… La realtà sul campo

Nel frattempo, il bilancio umano della guerra continua a crescere in modo drammatico. Dopo il pogrom del 7 ottobre 2023, che causò la morte di 1.200 persone e la cattura di oltre 250 ostaggi, Israele ha intensificato sempre più le operazioni di recupero e eliminazione dei terroristi. Ma a Gaza oltre 46.000 persone hanno perso la vita e gran parte del territorio è ridotto in macerie. L’attacco israeliano più recente, diretto a una scuola rifugio, ha provocato la morte di cinque sfollati, portando il totale delle vittime della giornata a 21.

Gaza: una zona cuscinetto spopolata?

Negli ultimi mesi, i combattimenti si sono concentrati lungo il confine settentrionale della Striscia. Gerusalemme dichiara di mirare a impedire una riorganizzazione di Hamas, mentre i palestinesi accusano l’esercito israeliano di voler trasformare l’area in una zona cuscinetto spopolata. Secondo Abu Ubaida, portavoce dell’ala armata di Hamas, i combattenti del gruppo hanno inflitto pesanti perdite alle forze israeliane, uccidendo almeno 10 soldati e ferendone decine nelle ultime 72 ore. Sabato, Israele ha confermato la morte di quattro soldati.

Tensioni interne ed esterne al governo Bibi

Non tutti, però, vedono nella bozza un passo avanti. Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano, ha definito la proposta una «resa» e una «catastrofe per la sicurezza nazionale». Questa opposizione riflette le profonde divisioni politiche interne allo governo Netanyahu. Non solo, l’aria è tesa anche fuori dai palazzi. Proteste antigovernative e richieste per il rilascio degli ostaggi hanno attraversato Israele durante tutto il weekend. L’evento principale si è svolto davanti al quartier generale dell’Idf a Tel Aviv, accompagnato da un raduno a Hostage Square, organizzato dall’Hostages and Missing Families Forum. Le manifestazioni sono state indette dopo il recupero e la restituzione dei corpi degli ostaggi Youssef e Hamza Alziadana da Gaza.