Hamas: non siamo in grado di fornire un elenco completo degli ostaggi in vita, nelle mani di gruppi diversi

Un funzionario di Hamas anonimo ha detto al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed di proprietà del Qatar che Hamas ha fornito un elenco parziale degli ostaggi viventi ai negoziatori, ma non è in grado di comunicare con tutti i gruppi che tengono prigionieri. Il funzionario afferma che il gruppo terroristico sarà in una posizione migliore per fornire informazioni sugli ostaggi una volta iniziato il cessate il fuoco e quando la comunicazione a Gaza diventerà più facile.

Hamas, nessun elenco completo degli ostaggi: non comunicano con i vari gruppi che tengono i prigionieri

Il commento arriva sulla scia dei resoconti israeliani secondo cui il gruppo islamico si rifiuta di fornire informazioni sui prigionieri che sta tenendo. Il giornale afferma inoltre che la prima fase del cessate il fuoco vedrà il rilascio di due soldati maschi con cittadinanza americana. Non è chiaro se questo si riferisca alle truppe in servizio, poiché Hamas classifica tutti gli uomini in età da combattimento come truppe. Inoltre, la prima fase vedrà anche il rilascio di due uomini con cittadinanza russa, afferma il rapporto.

(Italpress)