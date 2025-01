Fine delle speranze, ritrovato morto il giovane scomparso da Perugia: un epilogo tragico senza un perché

Giorni di ricerche, interminabili ore di angoscia, l’ansia e le paure dei familiari, lo sconcerto di una intera comunità cittadina, oltre che di quella universitaria. E poi l’attesa, che l’attenzione mediatica riservata al caso ha dilato nel tempo e amplificato in cerca di informazioni sulle ricerche e di luce sul buio di un mistero che ora sembra lasciare pochi margini al dubbio. Poi, poco fa, la conferma più agghiacciante, la notizia che gela le speranze e interrompe le preghiere: il cadavere di un giovane è stato ritrovato dalla polizia in un appartamento a Perugia. I familiari negano che il ragazzo avesse avuto comportamenti insoliti nei giorni precedenti la scomparsa. Mentre i primi rilievi sembrano escludere segni di violenza che possano ricondurre a un omicidio.

Ritrovato morto Andrea Prospero, il giovane scomparso da Perugia

Si è in attesa dei rilievi della polizia scientifica e degli accertamenti per l’identificazione ufficiale e per chiarire i motivi della morte. Ma non è escluso che possa trattarsi di Andrea Prospero, il 19enne di Lanciano, che da ottobre risiedeva nel capoluogo umbro per motivi di studio, e che era scomparso da venerdì 24 gennaio. Di lui solo pochi, brevi fotogrammi catturati da una telecamera che lo ritraevano in uscita dal portone dello studentato universitario, prima di un incontro con la sorella fissato per il pranzo alla mensa universitaria. Un appuntamento a cui il ragazzo, schivo e introverso, non si è mai presentato…

Giorni di ricerche e di speranze finite in tragedia

E dopo giorni di ansia e ricerche a tappeto, che hanno mobilitato un’ingente squadra di uomini delle forze dell’ordine, tra vigili del fuoco, agenti e uomini della protezione civile, il mistero della scomparsa dello studente di Lanciano che studiava e viveva a Perugia, è finito in tragedia. Il ragazzo è stato trovato morto nel primo pomeriggio del 29 gennaio in una casa in via del Prospetto, traversa di via della Viola, in pieno centro storico. Sul posto le forze dell’ordine, il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, il procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini e anche il medico legale.

La Regione Umbria: «Un incommensurabile dolore»

In un primo momento le ricerche si erano concentrate a Monteluce, zona dove la cella telefonica aveva agganciato il cellulare del ragazzo per un’ultima volta. Nel primo pomeriggio di oggi, poi, il tragico epilogo la cui notizia arriva come un pugno nello stomaco di chi sperava in un esito diverso. Come, tra i tanti, la presidente della Regione Stefania Proietti, che a nome anche dell’amministrazione regionale, ha espresso «incommensurabile dolore» per la morte di Andrea Prospero, il giovane studente di 19 anni, abruzzese, scomparso a Perugia lo scorso venerdì mattina.

Studente scomparso a Perugia, un epilogo tragico senza un perché

«Questo tragico epilogo ci lascia sgomenti e infinitamente addolorati. Subito dopo la sua scomparsa abbiamo attivato, su istanza del prefetto di Perugia Armando Gradone, tutta la protezione civile regionale, insieme alle altre forze dell’ordine e di polizia, nelle indagini in tutta la città. Sei giorni di ricerche senza sosta con tutti i mezzi, compresi droni e unità cinofile, seguendo ogni traccia da quando le telecamere dell’ostello di via Bontempi lo hanno ripreso per l’ultima volta», ha detto la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti che, «a nome personale e dell’amministrazione regionale», ha espresso «incommensurabile dolore per la morte di Andrea Prospero». Sottolineando, tra dolore e sconcerto, come «di fronte a un gesto così estremo non ci resta che stringerci accanto alla famiglia, alla sorella e al fratello, ai genitori, e a tutta la comunità studentesca perugina».

La Questura: «Accertamenti sulle cause del decesso»

Intanto, sul fronte delle indagini una nota della Questura di Perugia in merito alla morte dello studente abruzzese 19enne Andrea Prospero, fa sapere in una nota che «con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Perugia, sono tutt’ora in corso gli accertamenti del caso da parte degli Agenti della Squadra Mobile con il supporto della Polizia Scientifica, al fine di verificare le circostanze e le cause che hanno portato alla morte del giovane studente universitario» scomparso a Perugia lo scorso venerdì mattina e trovato senza vita in un appartamento in Via del Prospetto a seguito di una segnalazione. «I rilievi – spiega la Questura – sono eseguiti con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Perugia, al fine di verificare le circostanze e le cause che hanno portato alla morte» del ragazzo. Un decesso che ci lascia tutti senza parole…