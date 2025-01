Andrea Prospero, studente 19enne, è scomparso a Perugia da tre giorni. Chi chiamare se viene avvistato

Andrea Prospero, diciannove anni, studente al primo anno di Informatica presso l’Università di Perugia, è scomparso da venerdì scorso. Un venerdì qualunque per molti, un enigma senza risposte per chi gli vuole bene. Da allora, il giovane non ha più dato segni di sé. L’ultima traccia: l’immagine di una telecamera di sorveglianza all’Ostello Don Emilio Bromuri, dove Andrea risiedeva. Lo si vede uscire intorno alle 11. Poi il nulla.

La Procura di Perugia apre un fascicolo senza colpevoli

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati. Nel frattempo, le ricerche si intensificano: una corsa contro il tempo condotta da polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e Protezione civile. Questa mattina, in prefettura, si è tenuta una riunione straordinaria per definire linee guida di ricerca.

Il mistero degli ultimi minuti dello studente scomparso

Andrea, nato a Lanciano (Chieti) il 20 ottobre 2005, quella mattina aveva un appuntamento con la sorella gemella Anna, anche lei studentessa nel capoluogo umbro. Un pranzo, come tanti altri. Ma a quell’incontro Andrea non si è mai presentato. Anna gli ha scritto un messaggio poco prima di mezzogiorno; lui lo ha letto ma non ha risposto. Da allora, il suo telefono risulta spento. L’ultima cella agganciata è quella di Monteluce, un’area distante circa un chilometro dallo studentato.

Un ragazzo riservato e tranquillo

Andrea è descritto come un giovane serio, di poche parole, appassionato di informatica. «È alto 1,80 metri, pesa circa 50 kg, di corporatura esile, carnagione chiara, capelli neri, corti, occhi castani», si legge nell’appello diffuso. Al momento della scomparsa indossava sneakers bianche, un pantalone grigio, un piumino blu scuro e portava con sé uno zainetto nero.

Le ricerche e l’appello della famiglia

I genitori di Andrea sono partiti subito da Lanciano per unirsi alle ricerche, che procedono senza sosta. Sul campo è stato dispiegato anche il sistema di geolocalizzazione Life Keeper, che utilizza droni come ripetitori per intercettare segnali telefonici. Finora, però, nessun risultato.

Il numero da contattare: 075/5062797 – 3346907432

È stato deciso con i familiari di diffondere la foto di Andrea per trovare anche il più piccolo dettaglio capace di riportarlo a casa. Chiunque l’abbia visto è invitato a contattare la questura di Perugia ai numeri 075/5062797 o 3346907432.