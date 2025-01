Figlio 52enne non se ne va, madre esasperata scatena l’inferno: insulti e dispetti con mazza ferrata. Condannata

Nella guerra senza esclusione di colpi scoppiata tra una madre 79enne e il figlio ultra cinquantenne che non proprio non se ne vuole andare di casa si è risolta con la battaglia legale. La donna, esasperata oltre ogni limite, finita a processo con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e danneggiamento ed è stata condannata dal Tribunale monocratico di Rimini a 7 mesi di reclusione – con pena sospesa – e al pagamento di un risarcimento di 800 euro alle parti civili, ossia il figlio e la nuora.

Si, perché anche la compagna dell’uomo viveva in quell’appartamento conteso, e con il convivente ha presentato denuncia contro la 79enne, vittima di un caso non poi così straordinario. Ma che la cronaca di queste ore rilancia tra sgomento e ironia per l’eccezionalità e comico-drammaticità della vicenda…

Madre e figlio in guerra in casa

Sì, perché partendo dal presupposto che nessuno si è fatto male – orgoglio ferito dei duellanti a parte – la storia che arriva dal Riminese (per la precisione da un’abitazione di Bellaria di proprietà della 79enne) arrivata al culmine oggi ma cominciata nel 2020, ha davvero del tragicomico. Una sceneggiatura non scritta, ma recitata a braccio, che non ha lesinato nessuno degli elementi tipici di una commedia noir o agrodolce che dir si voglia, compresi distacco dei contatori, insulti, lanci di oggetti, dispetti e vendettine incrociate, fino al blitz con mazza ferrata in pugno dall’arzilla signora che l’ha utilizzata per forare le ruote dello scooter del maturo figlio.

Ritorsioni andate avanti fino all’agosto 2024. Mese in cui il figlio volontariamente, senza aspettare l’ufficiale giudiziario che gli aveva mandato la mamma per sfrattarlo, se n’è andato via di casa insieme alla compagna. Del resto, immaginiamo che la situazione si fosse fatta invivibile. Incandescente…

Insulti, dispetti e utenze staccate, poi la battaglia in tribunale

Insomma, alla fine della fiera, il 52enne non ha potuto far altro che lasciare l’appartamento. Ma nel frattempo, insieme alla compagna, si è rivolto all’avvocato Igor Bassi del foro di Rimini e ha denunciato la madre per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Molestie. E danneggiamento. Il giudice monocratico gli ha dato ragione e ieri ha condannato la 78enne a 7 mesi di reclusione (pena sospesa). Oltre al pagamento di un risarcimento di 800 euro per ciascuna delle parti civili. Scopo raggiunto insomma. Ma a che prezzo…