Pavia, mamma fa causa ai figli 40enni per sfrattarli: adulti che lavorano, ma non se ne vogliono andare

“E non se ne vogliono andare”, recitava il titolo di una serie di successo datata niente poco di meno 1988. Oggi quella fiction tv con Turi Ferro e Virna Lisi diretti da Giorgio Capitani e nei panni di due genitori in ostaggio di una convivenza sempre più difficile da sostenere nel tempo, torna di prepotente attualità con la cronaca. Niente finzione televisiva e edulcorazioni da commedia sulle dinamiche di una famiglia in cui i figli, pur avendo raggiunto l’età adulta, continuano comodamente il loro assedio casalingo. Così, una mamma 75enne di Pavia, esasperata dalla convivenza forzata con due figli ormai più che adulti – il primogenito ha 42 anni e il secondo 40 – e con un lavoro che consentirebbe l’indipendenza economica, dopo aver più volte tentato di convincerli a mollare la presa sullo sbafo e a trovarsi una sistemazione autonoma, è ricorsa al tribunale chiedendo alla legge di poter ufficialmente sfrattare i figli.

Pavia, mamma 75enne “sfratta” i due figli 40enni che non se ne vogliono andare di casa

I due non ne volevano sapere. Così la mamma di Pavia ha deciso di far loro causa. E la giudice Simona Caterbi ne ha raccolto le istanze e le ha dato ragione. Ora i due figli li dovranno lasciare l’abitazione materna per sentenza entro il prossimo 18 dicembre. La vicenda è emersa dal quotidiano La Provincia pavese che, nel raccontare risvolti e dietro le quinte di un caso privato finito in tribunale, arricchisce la narrazione di particolari e dietro le quinte che argomentano la richiesta di sfratto genitoriale e il verdetto che ne ratifica le motivazioni. Asserendo in primo luogo che, se «la permanenza nell’immobile agli inizi poteva ritenersi fondata» – scrive il giudice – in quanto basata «sull’obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice. Non appare oggi più giustificabile», dal momento che «i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni».

Mamma “sfratta” i figli: «Hanno quarant’anni e un lavoro. Non contribuiscono alle spese e nelle attività domestiche»

Non solo. Oltre che adulti e vaccinati, i due fratelli – stando alla denuncia della madre in fastidita e ricorsa alla soluzione estrema – non solo non avrebbero contribuito alle spese della casa. Ma si sarebbero rifiutati anche di aiutarla nelle attività domestiche. Così la donna, visti fallire uno dopo l’altro i suoi tentativi di convincerli a farsi una vita propria, ha scelto di sfrattarli. E il magistrato le ha dato ragione. Nella sentenza del giudice, allora, si sottolinea che se «la permanenza nell’immobile agli inizi poteva ritenersi fondata» in quanto basata «sull’obbligo di mantenimento gravante sulla genitrice», oggi «non appare oggi più giustificabile». Anche considerando il fatto che «i due resistenti sono soggetti ultraquarantenni».

Il tribunale dà ragione alla mamma di Pavia: «Non appare oggi più giustificabile l’obbligo di mantenimento»

Pertanto, è finita l’era dei bamboccioni. «Superata una certa età – riporta il quotidiano locale citato citando la sentenza – non c’è più obbligo da parte dei genitori». E entro due mesi i figli “coinquilini coatti” della madre 75enne, dovranno trovarsi un’altra casa. E su questo, se i ripetuti moniti non hanno trovato udienza e dato risultati, la sentenza parla chiaro. Il Tribunale di Pavia ritiene infatti che sia venuto meno l’obbligo di ospitalità in casa perché non è presente «nell’ordinamento alcuna norma che attribuisca al figlio maggiorenne il diritto incondizionato di permanere nell’abitazione di proprietà esclusiva dei genitori. Contro la loro volontà. E in forza del solo vincolo familiare».

Dalla fiction Rai al film francese “Tanguy”, fino all’americano “A casa con i suoi”

Ora quindi, i due aitanti quarantenni dovranno cominciare a fare gli scatoloni e a restituire le chiavi di casa. Sceneggiatori e registi possono sfregarsi le mani e mettersi al lavoro: dopo la fiction menzionata in apertura, e diversi film sulla difficoltà di far uscire i figli adulti dalla casa dei genitori, come il francese Tanguy e l’americano A casa con i suoi con Sarah Jessica Parker e Matthew McConaughey, il copione pavese offre nuovi spunti…