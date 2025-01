Fbi in allerta su nuovi attentati. Un vecchio dossier aveva previsto l’attacco terroristico a New Orleans

L’Fbi mette in guardia gli agenti della sicurezza dai nuovi possibili attentati che potrebbero verificarsi più avanti, dopo quello di Capodanno a New Orleans in cui sono morte 14 persone. L’avviso del Federal bureau of investigation e dal dipartimento per la sicurezza Interna ha raggiunto 18 mila agenti in tutto il paese: nel comunicato si legge della necessità di essere «super vigili», perché è possibile che qualche emulatore decida di commettere un attacco terroristico come quello nella notte inaugurale del 2025 a New Orleans. Anche Fox news ha ripreso la notizia diramata dall’Fbi, chiarendo però che gli avvertimenti come questo sono molto frequenti dopo attentati del genere per esortare le persone ad agire con cautela. Per il momento sembra che non ci sia alcuna minaccia specifica di cui avere paura, ma un vecchio rapporto sulla sicurezza ha svelato che l’attacco avvenuto a Capodanno nella zona di Bourbon Street fosse prevedibile.

Il rapporto sulla sicurezza che prevedeva l’attacco terroristico a New Orleans

Un rapporto confidenziale sulla sicurezza del 2019 portato alla luce dal New York Times, aveva previsto che la rinomata zona di Bourbon Street a New Orleans fosse «l’obiettivo perfetto per per un attentato con un veicolo». Lo schedario sulla mancanza di precauzione risale all’anno 2019: in base alla valutazione, sembra che i dissuasori per impedire il passaggio a Bourbon street non funzionassero e che quindi fosse necessaria una sostituzione. La compagnia raccomandò di provvedere immediatamente, affermando che «le due modalità di attacco terroristico che potrebbero essere utilizzate sono lo speronamento veicolare e il tiro attivo”. La polizia locale ha ribattuto sulla questione, affermando che la città aveva iniziato a cambiare le vecchie barriere a novembre in vista dell’evento del Superbowl e che i lavori fossero ancora in corso quando l’attacco terroristico si è verificato nel quartiere francese di New Orleans .