Fake news e attacchi sessisti contro Montaruli. Alla deputata di FdI solidarietà bipartisan

La macchina del fango social si è rimessa in moto: vittima della vergognosa campagna di fake news a sfondo sessista la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli.

Una campagna diffamatoria e sessista: Montaruli querela

“Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta in queste ore notizie false nei miei confronti”, scrive Montaruli sui social: “Tale cattiveria sta ingenerando in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Per questo non intendo smettere di difendermi. Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia”, aggiunge la parlamentare di FdI.

“In ogni caso sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con i soldi della regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro. Traete voi le vostre conclusioni”.

“Piena e convinta solidarietà alla deputata e amica Augusta Montaruli, vittima di ignobili attacchi sessisti e gravemente diffamatori. È inaccettabile quanto le sta accadendo e mi auguro che la condanna sia unanime. A lei un abbraccio forte e affettuoso”. A scriverlo sui social è il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Solidarietà bipartisan: dal presidente del Senato La Russa a Floridia (M5s)

Una campagna, commenta la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, “ignobile e inaccettabile. A Montaruli va tutta la mia solidarietà, con l’auspicio che la giustizia faccia il suo corso e che la condanna a tale vile attacco arrivi unanime da tutte le forze politiche”, conclude Mieli. Da FdI arrivano decine di attestati di solidarietà. Da Antonella Zedda, vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato, alle deputate Marta Schifone e Ylenia Lucaselli. Da Salvatore Deidda a Francesco Filini.

“Forza Augusta, il gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera è con te”. Così su X Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, sintetizzando la posizione del gruppo.

Solidarietà arriva anche dal Movimento 5 Stelle: “Esprimo piena solidarietà nei confronti della collega Augusta Montaruli, di fronte agli attacchi sessisti, inaccettabili e beceri, che ha ricevuto. Ogni forma di violenza verbale o discriminazione e’ intollerabile, soprattutto quando colpisce le persone per il loro genere”, spiega la presidente di Vigilanza Rai, Barbara Floridia.