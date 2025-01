Disoccupazione mai così bassa, record del governo Meloni. L’Italia traina l’Europa sul lavoro

Buone notizie sul fronte del lavoro, con il governo Meloni che incassa un altro risultato “storico” grazie alle rilevazioni dell’Istat, che fotografa un Paese nel quale le persone disoccupate, da due anni a questa parte, sono sempre di meno. A novembre, infatti, il tasso di disoccupazione è sceso al 5,7% (-0,1 punti), record minimo dal 2004, mentre quello giovanile è salito al 19,2% (+1,4 punti), ma il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-1,6%, pari a -24mila unità) per le donne e i 25-49enni, mentre aumenta nelle altre classi di età e, seppur lievemente, anche tra gli uomini. Il tasso di inattività sale al 33,7% (+0,1 punti).

Disoccupazione, record storico del governo Meloni

A novembre, rispetto al mese precedente, il numero di occupati cala lievemente (-13mila unità), attestandosi a 24 milioni 65mila. La diminuzione coinvolge solamente i dipendenti a termine, che scendono a 2 milioni 652mila; aumentano invece i dipendenti permanenti, che salgono a 16 milioni 264mila, e sono sostanzialmente stabili gli autonomi, pari a 5 milioni 149mila, spiega ancora l’Istat. L’occupazione è in crescita rispetto a novembre 2023 (+328mila occupati) per l’aumento dei dipendenti permanenti (+500mila) e degli autonomi (+108mila), a fronte del calo dei dipendenti a termine (-280mila). Su base mensile, il tasso di occupazione è stabile al 62,4%, quello di disoccupazione scende al 5,7% e il tasso di inattività sale al 33,7%.ù

La soddisfazione di Fratelli d’Italia

– “I dati Istat, ancora una volta, promuovono l’azione e le politiche del governo Meloni in ambito fiscale e lavorativo. Il tasso di disoccupazione scende al 5,7%, il livello più basso di sempre. Una percentuale che porta l’Italia sotto la media della zona euro e della UE. Non sottovalutiamo le minime contrazioni sul lieve calo degli occupati, un decremento che però non scalfisce il tasso di occupazione che si attesta ancora al 62,4%. Certamente non mancherà, da parte di tutto il centrodestra e della maggioranza, attenzione al tasso di disoccupazione giovanile, cresciuto di un punto, ma nel confronto annuo è utile sottolineare il numero degli occupati, che supera quello di novembre 2023 dell’1,4%. Nel complesso, l’analisi dell’Istat dà un quadro positivo, che ci convince a continuare su questa strada per migliorare le condizioni economiche degli italiani e della Nazione”, dice il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti.

Inflazione stabile in Italia

Buone notizie anche sul fronte dell’inflazione. A dicembre, secondo le stime preliminari, l’inflazione è stabile a +1,3%. Nella media 2024, la crescita tendenziale dei prezzi al consumo si attesta all’1,0%, in forte calo rispetto al +5,7% del 2023. La netta attenuazione dell’inflazione nell’anno appena concluso è per lo più imputabile alla marcata discesa dei prezzi dei Beni energetici (-10,1% da +1,2% del 2023). Anche nel settore alimentare si assiste a un rapido ridimensionamento della dinamica dei prezzi (+2,3% da +9,8%) che tuttavia resta ben al di sopra del tasso di inflazione. Nel 2024, l’inflazione di fondo si ferma a +2,0% (da +5,1% del 2023). A dicembre, il trascinamento dell’inflazione al 2025 è +0,3%.