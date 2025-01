Devastante terremoto in Tibet: scossa di magnitudo 6.8 avvertita in Nepal. Crolli e decine di morti e feriti (video)

La scossa violenta. Il boato. Poi il fragore dei crolli: interminabili minuti di terrore e poi la devastazione di un violento terremoto hanno colpito il Tibet nell’area vicino alla regione di confine tra Nepal e Cina. Il bilancio delle vittime è salito al momento ad almeno 53 persone. Secondo i media statali cinesi inoltre sono decine i feriti: almeno 62. Ma come drammaticamente noto, in questi casi i numeri dei riscontri sono provvisori e soggetti a continui aggiornamenti…Quel che è certo, invece, è che la scossa, di magnitudo 7.1 – secondo l’americano Usgs, di 6.8 invece, secondo i cinesi – è stata localizzata a una profondità di circa 10 chilometri, ha dichiarato il Servizio geologico degli Stati Uniti.

Violento terremoto in Tibet di magnitudo 6.8

Molte case vicino all’epicentro sono crollate, ha riferito l’emittente statale CCTV. Sono circa un migliaio le abitazioni danneggiate dalla forte scossa sismica che ha colpito il Tibet e il cui epicentro è stato registrato in una zona situata 80 chilometri a nord del Monte Everest. Nel raggio di 20 chilometri attorno all’area più colpita ci sono decine di piccoli centri abitati, con una popolazione complessiva di circa 6.900 persone.

Il terremoto si è verificato nella contea di Dingri, sul versante nord del Monte Everest e a circa 400 chilometri a ovest della capitale tibetana, Lhasa. Secondo Xinhua, le scosse sono state chiaramente avvertite nell’area circostante. La regione si trova vicina al confine con il Nepal, dove il terremoto si è avvertito in maniera nitida.

La scossa, il terrore, i crolli: almeno 53 le vittime

Una zona estesa dove in questo questo periodo si affronta un altro insidioso evento naturale: il freddo intenso, con la temperatura diurna che in questa regione del Tibet raggiunge i -8 gradi Celsius (17,6 gradi Fahrenheit). E dove nella notte si arriverà anche a -18, come confermato anche dalla China Meteorological Administration. La contea di Dingri si trova infatti ad alta quota. E ospita circa 62mila persone ed è situata sul versante cinese del monte Everest.

Terremoto in Tibet, soccorsi dispiegati su una vasta area

Tempestivo e massiccio dunque l’intervento dei soccorsi dispiegato su una estesa area coinvolta dalla violentissima ondata sismica, come sottolineato dal presidente cinese Xi Jinping che ha confermato in queste ore conseguenze e criticità degli eventi: «Sono in corso gli sforzi di ricerca e soccorso su vasta scala per ridurre al minimo il numero delle vittime. Poi sarà necessario collocare i residenti colpiti in zone al caldo e al sicuro.

L’ondata sismica, le scosse di assestamento, la minaccia del freddo

Le autorità locali stanno contattando vari comuni della contea per valutare l’impatto del terremoto». Secondo quanto riferisce in queste ore l’emittente statale cinese CCTV, entro 5 chilometri dall’epicentro (che dista circa 380 chilometri da Lhasa, capitale del Tibet, e circa 23 chilometri dalla seconda città più grande della regione, Shigatse) sorgono diverse cittadine, che sono state colpite sia dall’ondata sismica principale. Sia dalle successive scosse di assestamento.

Terremoto in Tibet, ingente dispiegamento di forze per i soccorsi

Le operazioni di soccorso sono in corso e i residenti sono stati evacuati in vista di eventuali scosse di assestamento, ha aggiunto l’agenzia. Il Tibet, così come l’intera parte sud-occidentale della Cina, il Nepal e l’India settentrionale, sono frequentemente colpiti da terremoti causati dalla collisione delle placche tettoniche indiana ed eurasiatica. Nel 2008, un devastante terremoto nella provincia cinese del Sichuan ha causato circa 70.000 vittime. Nel 2015, un forte sisma ha colpito la regione di Kathmandu in Nepal, causando circa 9.000 morti. E migliaia di feriti.

Sotto, alcuni dei video postati dalla tv cinese CCTV (la più grande emittente televisiva della Cina continentale) su X.

A 6.8 Magnitude earthquake occurred in Dingri County, Xigaze City, Tibet, with a focal depth of 10 kilometers. (January 7, 2025, at 9.26 AM Shanghai Time) [Source: CCTV News] pic.twitter.com/MW5d1lwjVU — RenderNature (@RenderNature) January 7, 2025