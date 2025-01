Derby Messico-Google dopo il diktat di Trump. La presidente: giù le mani dal nostro Golfo

Derby esilarante tra la Casa Bianca e il Messico sul nome del Golfo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inviato una lettera a Google contro la decisione di cambiare sulle carte geografiche il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America. Il gigante tecnologico, infatti, si era precipitato tre giorni fa a dare seguito all’ordine esecutivo di Donald Trump sul cambio di nome. Inaccettabile per il Paese sudamericano, cancellerebbe 400 anni di storia. Sheinbaum, riferisce la Cnn, ha mostrato la lettera ai giornalisti giovedì, subito dopo l’annuncio di Google.

Derby Messico-Google: la protesta della presidente: già le mani dal Golfo

“Se un Paese vuole cambiare la designazione di qualcosa nel mare, si applicherebbe solo fino a 12 miglia nautiche. Non si può applicare al resto, in questo caso al Golfo del Messico. Questo è ciò che abbiamo spiegato in dettaglio a Google”. Poi, in merito una precedente controproposta fatta a Trump per rinominare gli Stati Uniti “America Mexicana” la presidente ha aggiunto: “Alla fine abbiamo chiesto che quando qualcuno cerca ‘América Mexicana’ nel motore di ricerca, appaia la mappa che abbiamo presentato in precedenza”. Il riferimento è a una mappa del 1607 che è stata illustrata lo scorso 8 gennaio da Sheinbaum.

Il cambio del nome in Golfo d’America è un ordine di Trump

La querelle con Google nasce tre giorni fa quando la piattaforma ha annunciato ai suoi utenti di Google Maps negli Stati Uniti che vedranno il Golfo del Messico rinominato in Golfo d’America. Una decisione in linea con la sua “pratica di applicare le modifiche ai nomi quando sono state aggiornate da fonti governative ufficiali”. Gli utenti in Messico, invece, continueranno a vedere il “Golfo del Messico” su Google Maps. Il resto del mondo dovrebbe vedere entrambi i nomi. La modifica del nome del Golfo del Messico e quella del monte Denali, la principale cima dell’Alaska, erano tra le decine di ordini esecutivi firmati da Donald Trump nelle prime ore della sua seconda presidenza.