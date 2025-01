Da Soros 200 milioni di dollari ai dem: Rampini lo ricorda e Formigli ammutolisce (video)

“George Soros nell’ultima campagna elettorale ha dato il quadruplo dei finanziamenti che Musk ha dato a Trump…”: in diretta a Piazzapulita, Federico Rampini smonta le chiacchiere della sinistra in poche parole davanti a un imbarazzato Corrado Formigli, che è costretto a interromperlo brutalmente. Numeri che parlano chiaro e che non sono graditi agli ospiti del salotto rosso de La7.

“… George Soros nell’ultima campagna elettorale ha dato ai Democratici il QUADRUPLO dei finanziamenti che MUSK ha dato a Trump”

Rampini gela gli ospiti in studio ricordando le differenze tra Soros e Musk

Rampini ricorda, citando un servizio andato in onda che si chiudeva con una metafora, che “ancora dieci anni fa, se c’era uno che correva con le infradito era Elon Musk. Diamogli atto che sia sul fronte della conquista spaziale che sui satelliti di bassa quota lui doveva vedersela con dei giganti del capitalismo come la Boeing che erano molto più ricchi, molto più potenti e ammanicati con il potere politico a doppio filo. Avevano dei contratti fatti dal Pentagono e della Nasa fatti su misura per loro con degli extraprofitti. Continuare a dire che Musk non è un genio, è solamente il demonio, ci impedisce di capire la dimensione reale di questo fenomeno”, aggiunge il giornalista.

L’ex corrispondente di Repubblica osserva: “Il tema della Meloni che va a parlare a nome dell’Europa è una tradizione antica. I presidenti francesi, da De Gaulle a Mitterrand, da Chirac a Macron, andavano a parlare con gli Stati Uniti a nome dell’Europa ma facevano prima di tutti l’interesse della Francia”. E al parallelo della Meloni con De Gaulle, Formigli vacilla.

Quasi duecento milioni di dollari in due anni ai dem

A conferma di quanto sostenuto da Rampini, basta rileggere i dati della commissione federale Usa, con quanto reso noto nell’aprile 2024 dall’agenzia di stampa economica Bloomberg che ha evidenziato una donazione “di 60 milioni di dollari da parte del gruppo di George Soros, chiamato Fund for Policy Reform” al partito di Biden e Kamala Harris.

Si tratta della seconda più grande nel ciclo elettorale del 2024. Non solo: Bloomberg ricordava che non è l’assegno più grande staccato da George Soros per i dem Usa. Il record ammonta a 125 milioni di dollari ed è datato gennaio 2022. La fortuna di Soros vale circa 7,2 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il filo rosso che unisce il finanziere di origine ungherese e i dem è stato confermato dall’ultimo atto ufficiale di Joe Biden, che gli ha conferito la medaglia della Libertà, massima onorificenza concessa dalla Casa Bianca.