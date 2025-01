Da “Bella Ciao” a Boy George: Gualtieri è una rockstar mancata, il web se la ride: “Ma lavorare, no?”

Che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri avesse un debole per la musica era noto, ma la sua ultima performance ha mandato i social in delirio, e non proprio di gioia. Dopo il forfait di Tony Effe, che ha snobbato il concertone di Capodanno, il sindaco dem ha trovato un nuovo idolo per sfoggiare la sua “anima artistica”: niente meno che Boy George.

Il frontman dei Culture Club, in trasferta romana, ha calcato il palco del Circo Massimo per l’ultimo dell’anno. Fin qui tutto bene. Ma a far parlare è stato il contributo “chitarristico” del primo cittadino sulle note di “Karma Chameleon“. In un video pubblicato sui social ufficiali della band, si vede Gualtieri, armato di chitarra, strimpellare accanto alla popstar britannica. Un momento che avrebbe voluto essere epico e che invece è diventato… epico sì, ma nelle meme factory di X e Instagram.

“Un sindaco che nun c’ha un c***o da fà”

Tra i commenti spicca la brutalità tipica dei social. «Un sindaco che nun c’ha un c***o da fà», spara un utente su X, centrando in pieno il sentiment del popolo romano. «Povero Boy George, di tanti sindaci ha incontrato il peggiore 😂», scrive un altro su Instagram.

E se Gualtieri sperava che la sua esibizione con l’eclettico Boy George potesse far dimenticare l’assenza di “Bella Ciao” quest’anno, il web gli ha ricordato che, per esibirsi, servono prima di tutto i fondamentali. Ovvero, una chitarra accordata.