Chi sono le 4 soldatesse che Hamas sta per liberare: c’è la ragazza della jeep del 7 ottobre (video)

Avverrà prima delle 16 di sabato il rilascio, da parte di Hamas, delle quattro soldatesse israeliane previsto per domani. Lo hanno riferito funzionari israeliani citati dall’emittente N12. Il giornalista Barak Ravid, citando proprie fonti aveva scritto su ‘X’ che il loro rilascio era previsto in mattinata o attorno a mezzogiorno di domani, ora locale.

Karina Ariev, nata 19 anni fa a Gerusalemme, era apparsa a luglio in un video di propaganda di Hamas in cui implorava il governo di Benjamin Netanyahu di ”fermare la guerra”. Seduta accanto a lei, nello stesso video, Daniella Gilboa, che ha raccontato di essere stata rapita direttamente dal suo letto. ”Una volta le vostre bombe mi hanno quasi ucciso, ho molta paura per la mia vita”, aveva detto nel filmato rivolgendosi alle autorità israeliane.

Al governo aveva detto di ”fare il suo lavoro, riportateci a casa vive”. Karina Ariev e Daniella Gilboa erano apparse nel video insieme a Doron Steinbrecher, civile, rilasciata domenica. Più di recente, tre settimane fa in occasione della ripresa dei negoziati a Doha, la diciannovenne Liri Albag è apparsa in un video in cui raccontava di essere rapita da 450 giorni. ”Cosa fareste se qui ci fosse un vostro familiare?”, aveva chiesto la giovane soldatessa prima di scoppiare in lacrime, La famiglia aveva dichiarato che nel filmato appariva irriconoscibile.

Naama Levy, 21 anni, è invece apparsa nei filmati del 7 ottobre ferita, con i pantaloni insanguinati e con le mani legate dietro la schiena, trascinata su una jeep e poi portata nella Striscia. ”Ho degli amici in Palestina”, la si sente dire ai suoi rapitori.

Naama Levy was only 19 years old when she was savagely k!dnapped into Gaza.

473 days ago.

— Bring Our Daughters🎗️ (@Bring_Daughters) January 21, 2025