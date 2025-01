Trump, Apocalypse Now a sinistra. Boldrini teme “vendette e povertà”, Bonelli “eco catastrofi”

Elly Schlein, nel dubbio, tace. E se per una improbabile congiuntura astrale tra quattro anni si ritrovasse a Palazzo Chigi e dovesse chiamare Donald Trump per chiedergli, che ne so, un aiutino della Nato per la minaccia dei cosacchi russi alle porte di Roma, come giustificherebbe improperi e contumelie delle scorse settimane contro il neo-presidente americano? Ma intorno a lei, qualcuno che rosica e parla, parla e rosica, lo si trova sempre, a sinistra. C’è Trump alla Casa Bianca? Ciak, si gira Apocalypse Now.

Trump e la depressione della sinistra

Laura Boldrini è una di quelle che ha le idee chiare. “Il discorso di insediamento di Trump si può riassumere in pochissime parole: sarà la presidenza delle discriminazioni, dell’espansionismo in politica estera, delle vendette e del negazionismo della crisi climatica.Un discorso che si scaglia contro tutte le differenze, incluse quelle di genere, e contro i migranti, il che è piuttosto paradossale se pensiamo che gli Usa nascono dall’immigrazione e dalla contaminazione di popoli diversi con storie e culture diverse”, è il parere, soft, della deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“I quattro anni di Trump rischiano di portare il mondo intero indietro di decenni sulla lotta ai cambiamenti climatici, sui diritti delle persone, sulle libertà civili e sociali, ma anche sull’economia che prevede pesanti dazi. Escludere e discriminare, spaccare il paese e dividere la società non è mai indolore e ha ripercussioni negative sugli individui, sulla stabilità del Paese e sull’economia”, conclude.

A Boldrini si uniscono Bonelli e Zingaretti

Ma si sa, a sinistra, gli apocalittici non scarseggiano, soprattutto sul Grean Deal affossato dal neo presidente. “L’uscita degli Stati Uniti, per seconda volta, dagli accordi di Parigi sarebbe una scelta scellerata, che avrebbe conseguenze devastanti.Trump si sente e vuole essere il padrone del mondo, ma la realta’ e’ che e’: un nemico del pianeta e delle generazioni future , amico delle lobby fossili, dei negazionisti climatici e di chi gli ha finanziato la campagna elettorale per compromettere il futuro del pianeta”, dice il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli che prosegue. “La Premier Meloni e la destra, seguaci di Trump, stanno truffando gli italiani raccontando che il cambiamento climatico danneggia le economie, ma le economie sono gia’ danneggiate dalla crisi climatiche e dalla follia del riarmo , fanno questo perche’ vogliono continuare a garantire profitti ai signori del petrolio non esitando a compromettere il futuro di giovani e dei popoli di questo pianeta” conclude Bonelli.

Poi il moderato, si fa per dire, Nicola Zingaretti, che vede scenari di neo colonialismo anti-italiano. “Le parole di Trump ascoltate a Washington sono contro di noi, su questo dobbiamo essere chiari. In quanto Paese fondatore, abbiamo il dovere di giocare da protagonisti nel rilancio della Ue verso l’integrazione… Il motto di Trump è: ‘America first’. Ora questo obiettivo si concretizza in una strategia anti-europea che ha nell’aumento delle imposte sulle merci il primo strumento d’offesa.L’ha già annunciato: ‘Imporremo dazi sui Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini’. È inaccettabile: la nostra patria è l’Europa, di cui l’Italia fa parte. Spero proprio che Meloni non abbia dubbi su con chi stare”, conclude su Repubblica Zingaretti. Ed è subito odore di napalm di mattina…