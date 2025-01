Catania, chiede il fatidico ultimo incontro all’ex moglie e scatena l’inferno: la chiude in stanza, la pesta e la violenta per ore

Ci risiamo… Chiuso il 2024 nel segno del drammatico primato dell'”anno nero dei femminicidi”, uscito dalla porta del Capodanno l’orrore della violenza contro le donne, l’incubo rientra dalle finestre. In particolare, da quelle di un appartamento di Catania, dove la polizia di Stato della città ha appena arrestato un uomo di 46 anni per i reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna.

E ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, la vicenda rilancia il dramma e lo choc di un fenomeno che non accenna ad attenuarsi. Ma in questo caso, la vittima delle violenze ha trovato la forza e il coraggio di denunciare l’uomo per mettere fine, una volta per tutte, alla furia e ai soprusi patiti, specie nell’ultimo periodo.

Catania, rinchiude l’ex moglie in una stanza, la pesta e la violenta per ore: 46enne arrestato

Ad accogliere la donna per formalizzare la denuncia sono stati gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, che hanno ricostruito quanto accaduto. Un pregresso sfociato nella brutalità che ha portato al fermo dell’orco casalingo di turno, culminato nel solito alibi che non può e non deve mai rappresentare un movente: il 46enne non si sarebbe rassegnato alla ferma volontà dell’ex di mettere fine alla relazione sentimentale, giunta da tempo al capolinea.

Una motivazione irricevibile, che avrebbe indotto il 46enne a continuare a tormentare la ex compagna vittima di soprusi fisici e umiliazioni psicologiche. Una donna arrivato allo stremo che, per voltare definitivamente pagina, avrebbe messo in conto persino di andare via da Acireale e di trovare altrove un’altra sistemazione per poter ricominciare a vivere.

La trappola dell’ultima, pericolosa, richiesta di un incontro “chiarificatore”…

Una determinazione che purtroppo per la vittima non è arrivata fino in fondo nel momento in cui la donna avrebbe accettato di rivedere l’ex compagno, recandosi nella sua abitazione, nella frazione marinara di Stazzo. Un ultimo incontro col proprio “aguzzino” presentato come chiarificatore. E invocato a viva voce dall’ex, che le pm del caso Impagnatiello. E l’ultima vicenda arrivata da Napoli – e di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi – hanno confermato come e perché riveli tratti di pericolosità al limite del fatale…

Ma tant’è: l’ultima vittima di violenze e soprusi che anima drammaticamente il caso di Catania, cede alle pressioni. Ma a quel punto, recatasi ingenuamente all’appuntamento, l’uomo l’ha rinchiusa in una stanza, sottoponendola, per ore, ad atti di violenza fisica. Compresa la pretesa di rapporti sessuali.

Catania, pesta e violenta la ex moglie: lei riesce a sottrarsi dalla morsa dell’aguzzino e chiama un’amica

Miracolosamente, però, nei diversi tentativi della vittima di opporsi e di liberarsi dall’ex compagno, la stessa sarebbe riuscita a riappropriarsi del cellulare che le era stato sottratto e sarebbe riuscita ad avvisare un’amica, intervenuta tempestivamente in suo soccorso. Dopo quest’ultimo episodio. E grazie anche all’aiuto e al supporto della propria amica, la donna avrebbe deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato per denunciare. Ed è a quel punto che i poliziotti del Commissariato di Acireale l’hanno accolta per acquisire la denuncia e raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’ultima storia che la cronaca registra in materia di violenza fisica e mentale. Una storia di abusi frequenti, a cui la donna sarebbe stata sottoposta dall’ex compagno.

I segni sul corpo delle violenze subite, il coraggio di denunciare

Gli agenti, inoltre, hanno chiesto l’intervento di personale del 118 che, tramite un’ambulanza, ha accompagnato la donna al pronto soccorso, dove i sanitari le hanno riscontrato escoriazioni, abrasioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo.