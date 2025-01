Arrestato uno straniero irregolare e pregiudicato: aveva aggredito la moglie davanti ai figli piccoli

Un cittadino straniero, irregolare e pregiudicato è stato arrestato a Pisa dalle forze dell’ordine per maltrattamenti sulla propria compagna. Gli agenti della Questura di Pisa, sono intervenuti in un appartamento del centro urbano dopo aver ricevuto le segnalazioni dei vicini, i quali avevano informato gli agenti di una rumorosa lite domestica in corso. Due squadre sono giunte sul posto, trovando una donna scalza e terrorizzata fuori da un’abitazione che chiedeva aiuto: i poliziotti, dopo aver tranquillizzato la signora, hanno fatto il proprio ingresso nell’abitazione in cui hanno riscontrato mobili danneggiati e vetri rotti sul pavimento. Gli agenti della squadra mobile hanno prontamente accudito i figli piccoli della coppia, che avevano assistito alla lite precedente.

L’arresto dello straniero irregolare e pregiudicato dopo l’aggressione alla moglie

Dopo aver tranquillizzato e messo in sicurezza la moglie e i figli dell’aggressore, gli agenti hanno riscontrato numerosi precedenti per spaccio, rapina e rissa a carico dell’uomo identificato. Peraltro, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per aver ricevuto recentemente il divieto d’accesso alle aree urbane su disposizione del questore di Pisa. In considerazione della complessità di questa situazione, i poliziotti hanno scelto di chiamare la sezione specializzata in violenza di genere della questura di Pisa per fare fronte all’emergenza. La donna, vittima degli abusi violenti del marito durati per anni, era ancora traumatizzata e reticente nel conferire la propria versione dei fatti agli investigatori giunti sul posto per le verifiche necessarie. Nonostante le prime difficoltà, gli agenti sono comunque riusciti a raccogliere l’attestazione della vittima.

La scoperta degli investigatori e l’arresto dell’aggressore

Dalla situazione riscontrata dagli agenti presenti sul posto, è venuta fuori anche un’anomalo ricovero della donna in circostanze poco chiare nel 2022, in cui era rimasta in coma per diversi giorni dopo una presunta “caduta dalle scale”. Attualmente la procura di Pisa ha emesso un mandato d’arresto nei confronti dell’uomo per maltrattamenti in famiglia: ora l’aggressore clandestino si trova nel carcere pisano a disposizione dell’autorità giudiziaria .