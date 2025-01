Anno nuovo, Soumahoro vecchio: fa il post per il migrante ucciso, ma non dice che il killer è africano

Anno nuovo, Soumahoro vecchio. Stesse contraddizioni per il parlamentare africano eletto con Avs e Verdi, presto rinnegato da Bonelli e Fratoianni dopo l0 scandalo della coop di moglie e suocera. Parte in quarta su Instagram, contando sulla scarsa memoria dei suoi follower.

L’ultimo post, in ordine di tempo, è dedicato ai migranti di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. “Si può vivere in baracche senza elettricità e riscaldamento, per giunta in pieno inverno? Succede da un mese a Borgo Mezzanone (Manfredonia) nelle campagne del foggiano”, denuncia il compagno Aboukar.

“I miei compagni mi hanno chiamato per prendere atto di questa situazione vergognosa. Mi sono prontamente messo in contatto con la prefettura per risolvere il problema. Ma non basta. Servono soluzioni strutturali, dignitose e definitive che chiediamo inascoltati da anni. In un Paese civile come l’Italia, bisogna avere il riconoscimento empatico della dignità di chi consente ogni giorno di avere cibo sulle nostre tavole. Serve il soddisfacimento dei bisogni di base degli esseri umani, non la creazione di ghetti o peggio l’abbandono dei singoli al proprio destino. Perché la sicurezza di tutte e tutti inizia qua”. Campagna meritoria, ma che fa a cazzotti con le distrazioni e omissioni sulla vicenda della Coop Karibu, dove molti lavoratori hanno denunciato trattamenti altrettanto disumani. Ma in quel caso Soumahoro è stato stranamente in silenzio.

Ancora più clamoroso il post Instagram del parlamentare sull’addetto alla sicurezza del Carrefour accoltellato a morte a Bergamo. “Mamadi era una brava persona. Un bravo ragazzo che lavorava. Chiediamo che sia fatta giustizia”. Sono le parole degli amici e del fratello di Mamadi Tunkara (36 anni, Gambia) ucciso a Bergamo. Mi unisco al dolore della famiglia e degli amici, a cui porgo le mie condoglianze, e nel chiedere piena luce sulle circostanze della morte di Mamadi”.

Chiarezza è stata fatta in appena 24 ore: per questo atroce omicidio è stato arrestato Sadate Dirjiam, 28enne immigrato irregolare del Togo. A uccidere Mamadi è stato un altro cittadino africano. Soumahoro, però, ha preferito non dare alcun aggiornamento ai suoi follower. Chissà perché…