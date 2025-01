Anno giudiziario, iniziato il triste show dei magistrati. Clamoroso strappo tra toghe a Napoli

Sarà una mattinata di veleni, a giudicare da come è iniziata. Proteste in tutta Italia dei giudici “politicizzati” contro la riforma Nordio, con esibizioni di dissenso anche plateali, come l’uscita dalle aule, nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. A Napoli, in particolare, dove è atteso il ministro, ma dove si è registrato anche un clamoroso strappo tra le toghe, con la presidente del Tribunale, Elisabetta Garzo, che si è dissociata dalle iniziative. I primi a scendere in campo, stamane, sono stati i magistrati della Procura di Milano.

Anno giudiziario, al via le proteste contro la riforma

Due striscioni con le frasi del giurista Piero Calamandrei che richiamano la Costituzione, le coccarde tricolore e la Costituzione ben in vista. Sono un centinaio i magistrati del Distretto milanese che protestano davanti all’ingresso principale del Palazzo di giustizia – nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario – contro le riforme costituzionali volute dalla maggioranza. Una manifestazione di dissenso che si ripeterà, con modalità identiche, in tutte le corti d’Appello in modo da esprimere “il comune pensiero della magistratura” in tema di giustizia. Oltre ai cartelli, le toghe indossano una coccarda tricolore e alcuni stringono tra le mani la Costituzione.

Le toghe raggiungeranno l’Aula magna, in tempo per l’inizio della cerimonia, poi lasceranno la sala quando “in forma composta”, nel momento in cui rappresentante la parola il rappresentante del Ministero, salvo che motivi istituzionali lo impediscano. Un gesto per marcare la distanza tra magistratura e scelte politiche, una prima frattura in vista della giornata di sciopero proclamato per il giorno 27 febbraio.

Anche a Napoli la protesta dell’Associazione nazionale magistrati contro il governo sulle riforme in materia di giustizia comincia all’esterno di Castel Capuano, che ospita l’inaugurazione della cerimonia dell’anno giudiziario. Rappresentanti dell’Anm stanno protestando con in mano un cartello che riporta il pensiero, lo stesso di Milano, di Piero Calamandrei sulla Costituzione. A Napoli per il governo interverrà il ministro della giustizia Carlo Nordio. Questa mattina, sulle pagine del Mattino, la presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo: “Alzarsi e uscire quando parlerà il ministro è un atteggiamento che non condivido – ha spiegato – sia per il rispetto dovuto all’istituzione sia per la solennità della cerimonia che ha delle regole che vanno rispettate. Bisogna ricominciare a dialogare”. Un esempio, per le toghe che fanno politica, una beffa per i colleghi con i cartelli in strada…