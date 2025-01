Agenti aggrediti al Quarticciolo, ira di Bignami: ennesimo vile attacco. Rocca: avanti col modello Caivano

Succede tutto ieri pomeriggio alla periferia di Roma. Ma rabbia, indignazione e riprovazione deflagrano ancora oggi. E pesantemente. Perché per l’ennesima volta in pochi giorni, anche se zona e contesti sono diversi, la cronaca registra l’ultima brutale aggressione contro le forze dell’ordine. Siamo al Quarticciolo, periferia della capitale, dove alcuni poliziotti sono stati assaliti durante dei controlli anti droga nel quartiere.

Quarticciolo, agenti aggrediti: un’ennesimo attacco sferrato contro le forze dell’ordine

Tutto esplode quando un uomo di origini nordafricane, bloccato assieme a una donna perché sorpresi a spacciare, si ribella ai controlli e oppone resistenza dimenandosi e sferrando calci agli agenti nel tentativo di fuggire. A quel punto sono sbucate da ogni angolo una ventina di persone che hanno immediatamente aggredito gli agenti, inibendo la prosecuzione delle attività di controllo e anche spruzzando spray urticante contro gli agenti per far guadagnare la fuga all’uomo fermato, poi rintracciato insieme alla complice.

Aggressione agli agenti al Quarticciolo, Rocca: riportare sicurezza e legalità sul modello Caivano

«Un agguato inqualificabile e intollerabile quello avvenuto al Quarticciolo, dove alcuni agenti di polizia, nel corso di un controllo antidroga, sono stati aggrediti da un branco di 20 persone. Dobbiamo riportare sicurezza e legalità non soltanto al Quarticciolo– ha tuonato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca– ma anche negli altri quartieri più complicati di Roma, coniugando sicurezza e recupero sociale. Il modello deve essere quello di Caivano, come già previsto dal Governo: presenza dello Stato, con il pieno coinvolgimento delle straordinarie energie della società e del Terzo Settore. Agli agenti di Polizia aggrediti e feriti giungano la solidarietà e la vicinanza della Giunta Regionale del Lazio”.

Bignami: un vile attacco. Faremo di tutto perché i loro sacrifici non siano vani

Tra i primi a esprimere insieme al governatore Rocca solidarietà agli agenti aggrediti, Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Il quale sulla vicenda ha dichiarato: «Esprimo forte e piena solidarietà ai poliziotti aggrediti ieri durante un controllo antidroga al Quarticciolo, alla periferia di Roma. È l’ennesimo e vile attacco a danno dei nostri uomini e donne in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per l’incolumità di tutti». E ancora. «Appare sempre più necessario tutelare i nostri agenti – ha proseguito Bignami – vista la loro crescente difficoltà nell’operare per garantire la presenza dello Stato e della legge anche lì dove sembra prevalgano intimidazioni e sopraffazioni».

Concludendo: «Il governo Meloni e Fratelli d’Italia sono in prima linea per la difesa dei nostri operatori di polizia. Nel ringraziarli per il coraggio e l’abnegazione, che dimostrano ogni giorno, ribadiamo che faremo di tutto affinché i loro sacrifici non siano vani e possano continuare a garantire il presidio dello Stato ovunque».