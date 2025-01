A Milano è giorno dei catto-dem: Schlein assediata. Ma Delrio giura: “Non sarà un partito”

Il primo cittadino di Milano, che è stanco del senso di sconfitta che si respira, rimprovera al Nazareno di trascurare il Nord. “Credo che Elly Schlein stia facendo molto bene, il Pd ha una sua dimensione solida. Oggi qui si parla a un mondo cattolico, ma siamo al Nord e al Nord c’è una questione relativa al Nord in sé e al mondo produttivo e noi lì facciamo un po’ fatica a parlare. La mia non è un’opinione ma un fatto, non riusciamo a conquistare regioni al Nord”. L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate recita la parte dell’uomo della provvidenza. E promette che la sfida non è costruire nuovi partiti né nuove aree all’interno di un partito. “Si tratta di coinvolgere insieme nuovi elettori. Andando a cercarli proprio in quella metà di popolazione che ha smesso di affidare la politica alla propria speranza. Dobbiamo strapparli via da quell’astensionismo che è diventato la più grande forza politica del Paese”.

In bilico la pax interna imposta da Schlein

Anche Delrio, deus ex machina dell’operazione che sgretola la pax interna imposta da Elly, chiarisce che non sarà una scissione. “Oggi è l’inizio di un percorso, non di un partito. Siamo qui per lanciare un’alleanza che non può essere confinata a un solo partito. I partiti che sono interessati a recuperare la partecipazione, la democrazia, ovviamente possono essere protagonisti a modo loro. Alcuni di noi sono nel Pd, altri sono fuori”. Insomma siamo all’invito ecumenico per lanciare un rassemblement dei moderati anche al di fuori dei confini del Pd nel nome della cultura “cattolico-democratica”. Una presenza dicono – può dare molto al Paese. Si chiede “maggiore accoglienza e maggiore spazio”, chiarisce Delrio che guarda anche oltre i confini del Pd.

Castagnetti: non c’è bisogno di un nuovo partito

Nessuna nuova creatura politica, questo il fil rouge degli interventi. “Mi dispiace per le tante aspettative soprattutto della stampa”, dice Castagnetti. “Ma è stato detto in termini chiarissimi che dopo questo incontro, non so per il futuro e non so per chi in caso lo pensasse, non nascerà un partito politico nuovo, non ce ne è bisogno secondo me”. “Comunità Democratica non è una corrente organizzata e non lo sarà, è uno strumento per realizzare incontri e confronti”, spiega Guerini. E Ruffini? Cosa farà lo deciderà lui. Oggi ha dato a noi spunti importanti di riflessione ma non parlerei di esiti o sbocchi di altro tipo”.

Boschi: non si deve partire dai nomi