Venezia, violento scontro tra un vaporetto e una motonave da turismo: 7 feriti e contusi

Incidente nautico in Laguna. Un vaporetto della linea 1 e una motonave da turismo si sono scontrati oggi a Venezia, poco prima di mezzogiorno, nei pressi dell’imbarcadero di Sant’Elena, nel sestiere di Castello. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il barcone granturismo a uscire dalla sua rotta, andando a impattare violentemente il lato sinistro del vaporetto, schiacciando e aprendo anche parte delle strutture superiori.

Scontro a Venezia tra un vaporetto di linea e un barcone da turismo

L’urto ha mandato in frantumi i vetri del battello, causando il ferimento lieve di 7 persone, una delle quali, una signora, è ancora sotto controllo per aver lamentato grossi fastidi alla schiena. A causa del forte impatto la donna di 44 anni è caduta a terra. È stata subito portata in ospedale insieme a un altro ferito e ad altri tre passeggeri leggermente contusi.

Dinamica da accertare, 7 feriti e contusi

L’urto improvviso della barca da turismo che sembrava alla deriva non ha lasciato al pilota il tempo di schivare l’incidente. Alcuni passeggeri sono scesi a terra per l’impatto, riportando botte e contusioni che verranno esaminate dai sanitari accorsi con la lancia del Pronto soccorso per l’assistenza. Alcuni passeggeri sono stati trasporti per valutare se ci siano conseguenze importanti fra chi ha riportato lesioni.

Non è escluso un malore del comandante della Motonave Osvaldo

Sul posto la Capitaneria di porto, una barca dei carabinieri, il 118 e tecnici dell’Actv. Sono in corso le indagini per la ricostruzione del fatto. Per ora non è escluso un malore del comandante alla guida della Motonave da turismo Osvaldo che organizza gite a Venezia e in laguna, che sarebbe finita alla deriva. L’imbarcazione privata procedeva da San Marco verso San Nicolò, alle bocche di porto.