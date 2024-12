Trump persona dell’anno secondo “Time”. E su Meloni rilancia: “Persona e leader fantastica”

“È fantastica, è una leader e una persona fantastica”. Donald Trump, appena indicato come persona dell’anno da Time, ha confermato la sua stima per Giorgia Meloni, rispondendo a una domanda della corrispondente da New York di Class Cnbc in occasione del suono della campanella sul floor del New York Stock Exchange. La cronista ha chiesto al presidente eletto degli Stati Uniti se avesse un messaggio per la premier italiana, ricevendo in risposta la conferma delle parole che aveva già affidato al New York Post appena qualche giorno fa, all’indomani dell’incontro a Parigi nel corso delle cerimonie per la riapertura di Notre Dame. “She is great”, ha detto Trump in quella occasione. “Io amo l’Italia”, ha aggiunto The Donald, rispondendo poi a una domanda della corrispondente di Class Cnbc su quale messaggio volesse mandare al nostro Paese.

Trump persona dell’anno secondo Time: “Ritorno politico di proporzioni storiche”

Trump proprio in queste ore ha incassato anche la designazione a persona dell’anno 2024 da parte la rivista americana Time. Non è la prima volta per il tycoon, che era già stato scelto come persona dell’anno da Time nel 2016, quando aveva vinto le elezioni presidenziali sconfiggendo la candidata democratica Hillary Clinton. Quest’anno, Time ha premiato Trump ”per aver organizzato un ritorno politico di proporzioni storiche”.

La preparazione della cerimonia di insediamento: invitato anche Xi Jinping

Intanto fervono i preparativi in vista della cerimonia di insediamento del 20 gennaio che, secondo quanto trapelato, introdurrà una rivoluzione con l’invito diretto ai capi di Stato e di governo e non agli ambasciatori, come avviene di consueto. Secondo quanto ricostruito da Cbsnews, gli archivi del dipartimento di Stato, che risalgono al 1874, mostrerebbero che un leader straniero non ha mai partecipato ad una cerimonia di giuramento, dove solitamente sono invitate le rappresentanze diplomatiche. Sorpresa nella sorpresa, secondo quanto rivelato da Cbs, Trump ha invitato alla cerimonia anche Xi Jinping, circostanza poi confermata dalla futura portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Da Meloni a Milei, chi sono gli altri leader attesi a Washington

“È vero e questo è un esempio di come il presidente Trump crei un dialogo aperto con Paesi che non sono solo nostri alleati ma anche avversari e competitori”, ha detto Leavitt a Fox News, senza chiarire però se Xi abbia accettato l’invito. La portavoce del presidente eletto ha poi sottolineato che il tycoon ha avuto questo atteggiamento già nel primo mandato: “Si è guadagnato molte critiche per questo, ma ha portato la pace nel mondo, è disposto a parlare con tutti ma metterà sempre gli interessi americani al primo posto”. Sulla questione degli inviti lo stesso Trump ha fatto una battuta nel corso della cerimonia al New York Stock Exchange: “Sto pensando di invitare alcune persone all’inaugurazione, e c’è chi dice, ‘wow è rischioso, no?’, e io dico, ‘forse lo è, vedremo, ma ci piace rischiare un po'”. Tra i leader invitati da Trump, secondo quanto trapelato, c’è anche Giorgia Meloni. Circolano, inoltre, i nomi dell’argentino Javier Milei, dell’ungherese Viktor Orban e del canadese Justin Trudeau, che dopo l’elezione sono stati tutti già ospiti della sua residenza a Mar-a-Lago.