Squadra che vince non si cambia, Bignami chiude al rimpasto: «La stabilità del governo va protetta»

«Parlare si può parlare di tutto, ma oggi non si profilano le condizioni, mancano proprio i presupposti per procedere a un rimpasto». Lo ha detto Galeazzo Bignami, presidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, intervistato dal Corriere della Sera.

Bignami chiude anche all’ipotesi di sostituire al Viminale il ministro Matteo Piantedosi col vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: «Quelli tra Fitto e Foti e tra Sangiuliano e Giuli sono stati avvicendamenti. Ma se si coinvolgessero ministero dell’Interno e ministero delle Infrastrutture si tratterebbe di un rimpasto di fatto. Si bloccherebbe l’attività di due dicasteri centrali per due mesi. Attività che, lo ricordo a me stesso, comprendono tra le altre cose il Ponte sullo Stretto, il protocollo con l’Albania, le concessioni autostradali, il ddl Sicurezza. E a che scopo? Tutto si fa se è necessario, ma mi pare che gli attuali due ministri stiano lavorando più che bene. Piantedosi, peraltro, l’ha indicato il segretario della Lega», sottolinea il dirigente di FdI.

Tuttavia Salvini, assolto nel processo Open Arms, continua a parlare di un possibile ritorno al ruolo di ministro dell’Interno: «Salvini esprime una legittima ambizione – replica Bignami – È stato assolto e può giustamente rivendicare di aver agito da ministro dell’Interno nel rispetto delle leggi. Anche noi siamo ben lieti di quella assoluzione, sulla quale avevamo pochi dubbi. Ma la squadra di governo si rivede se ci sono i presupposti. E non ci sono. Invece la stabilità che nessun altro esecutivo in Europa può vantare, va protetta. Già solo parlare di rimpasto non vorrei mettesse in discussione questa immagine unanimemente riconosciuta, per la prima volta dopo tanti anni, all’Italia».

Non manca un passaggio sugli hotspot in Albania. «Se il protocollo non è pienamente efficace – conclude Bignami – è perché la sinistra, sconfitta a ogni tenativo di far giudicare quella intesa inapplicabile, si è fatta soccorrere da pochi giudici orientati politicamente. Ma certo che funzionerà».