Sondaggio Demopolis, vento in poppa per FdI che sfiora il 30% . Ancora alto l’astensionismo

Vento in poppa per Fratelli d’Italia che vede ulteriormente accresciuto il consenso degli italiani. Un trend costante o in crescita per il partito di Giorgia Meloni che oggi sfiora il 30%. Se si votasse oggi, Fratelli d’Italia, reduce dal successo di Atrejum la kermesse annuale della destra, si confermerebbe nettamente primo partito italiano con il 29,5% (+ 1,5 rispetto a un anno fa). Al secondo posto stabile il Pd con con il 24%, mentre il Movimento 5 Stelle, al terzo posto, si attesterebbe all’11,8%, poco meglio delle europee ma lontanissimo dai risultati delle politiche del 2022 . È quanto emerge dal Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis.

Sondaggio Demopolis, FdI sfiora il 30%

Sempre affiancate Forza Italia e Lega separate da un soffio di voti, il partito di Tajani si attesta al 9% e la Lega all’8,7%. Bene Alleanza Verdi Sinistra che avrebbe il 6,4%. Distanti gli altri partiti minori, il centro non decolla come dimostrano le scarse prestazioni di Azione al 2,4% e di Italia Viva al 2%. L’astensione resta ancora molto alta, con 4 italiani su 10 che se si votasse oggi non andrebbero alle urbne. non voterebbero.

Il partito di Meloni guadagna 2 punti e mezzo dalle politiche

“Analizzando i trend annuali dei primi 3 partiti – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento- il partito di Giorgia Meloni sfiora oggi il 30%, guadagnando 1 punto e mezzo rispetto al dicembre 2023 e 3 punti e mezzo sulle politiche 2022”. Nel “confronto con un anno fa cresce di 4 punti il Pd di Elly Schlein. Resta poco sotto il 12% il Movimento 5 Stelle di Conte, in lieve ripresa rispetto alle europee, ma ancora distante dal risultato ottenuto alle ultime elezioni politiche. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis su un campione nazionale di 2mila intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne.