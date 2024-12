Sondaggio, Atreju fa volare FdI a un soffio dal 30%. Il Pd di Schlein allunga le distanze (video)

Atreju fa volare Fratelli d’Italia, e il sondaggio Swg per Mentana del lunedì sera (clicca qui per vedere il video dal sito de La7) lo conferma a chiare lettere e numeri roboanti: nella settimana che ha visto alternarsi sul palco della kermesse del partito di Giorgia Meloni i protagonisti della scena politica e intellettuale, che tra ministri – in carica ed ex –, analisti, polemisti, giornalisti e attori hanno alimentano il dibattito sui più cogenti temi dell’agenda nazionale ed estera, la coalizione di governo guidata dalla premier e il suo schieramento di riferimento svettano a quote da capogiro e confermano solidità dell’alleanza a trazione FdI.

Sondaggio Swg per Mentana: nella settimana di Atreju FdI vola quasi al 30%

E allora, come asseverato in tv ieri sera da Mentana nel corso del tg che dirige, secondo il sondaggio realizzato da Swg per La7, FdI si conferma primo partito del Paese. E sulla scia di un ulteriore 0,5% appena acquisito, vola a quota 29,3, a un passo dal 30%. Ossia: lo schieramento capitanato dalla premier non solo si conferma al vertice delle preferenze elettorale, ma nel ribadire il primato dei consensi che vanta da tempo, rafforza la sua posizione sul primo gradino del podio sfiorando il record e attestandosi saldamente al primo posto, davanti a tutti gli altri partiti, dopo poco più di due anni di governo.

Il Pd di Elly Schlein incassa il colpo, cede e allunga le distanze da FdI

Un successo che la stessa Giorgia Meloni ha motivo e argomentato nel suo discorso conclusivo ad Atreju, dal palco capitolino del Circo Massimo. Una solidità che fa da contraltare al calo conteggiato allo 0,2% dal Partito democratico di Elly Schlein ,che scendendo dunque al 22.2 allunga le distanze da FdI. E di certo le cose non vanno meglio nella frastagliata galassia pentastellata dove Conte, dove nonostante la performance resa ad Atreju dal leader M5S in aperta conflittualità con il Pd della Schlein, il Movimento incassa l’ennesima perdita di favore, cedendo lo 0,3 in una settimana, e attestandosi su un incerto 11.2. Sintomo conclamato del momento di incertezza, polemiche, lotte intestine e fronde esterne di cui è protagonista (e vittima) già da un po’.

Cresce FI, M5S nelle paludi della crisi e della perdita di consensi

E sulla sua lunghezza d’onda si sintonizza, più incombente che mai, un altro partito di centrodestra: Forza Italia di Antonio Tajani che secondo il sondaggio Swg realizzato per il tg di Mentana acquista un +0,2 e si piazza orgogliosamente al 9.4. Lieve calo (-0,3) per la Lega di Matteo Salvini, attualmente dato all’8,4%. Il resto si risolve nella cronaca di un’oscillazione più o meno costante che vede nelle retrovie della classifica sondaggistica Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni stabili al 6,9%. E dietro di loro, fanalini di coda a sinistra, Azione di Carlo Calenda al 3,1 (-0,1) e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,1), in compagnia di +Europa stabile al 2.

Sondaggio Swg per Mentana: FdI saldamente in vetta alla classifica del consensi

A chiudere, Noi Moderati di Maurizio Lupi all’1,1 (-0,1) e Sud Chiama Nord stabile all’1. In calce, infine, la nota non proprio a piè di margine di quel 33% composto da chi, pur non esprimendosi, risulta in calo dell’1% rispetto a una settimana fa. Conti alla mano, insomma, nessuno scossone e una conferma: quella di FdI sempre più solida e sola al vertice della classifica sondaggistica dei consensi.