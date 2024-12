Sondaggi: FdI al 30%, tutto il centrodestra cresce. Calo con beffa per Schlein e Conte

Cresce il centrodestra, trainato da FdI, che raggiunge il 30%, calano i partiti della sinistra, con il Pd che scende al 24%. È la fotografia scattata dall’ultimo fra i sondaggi di Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani.

FdI cresce ancora nei sondaggi: è al 30%. Bene tutta la coalizione

Nel dettaglio, FdI guadagna lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione, datata 25 novembre, confermandosi di gran lunga primo partito. Ma a ottenere il segno più sono tutti i partiti del centrodestra, con l’unica eccezione della Lega, che comunque resta stabile. In particolare, Forza Italia sale dello 0,2% attestandosi così al 9,1% e superando di poco la Lega che conserva il suo 9%. In crescita anche Noi Moderati, che sale dello 0,1%, arrivando allo 0,5% di consenso. Complessivamente, dunque, la coalizione di governo guadagna in due settimane quasi un punto, uno 0,8% che la porta al 48,6%.

Calo con beffa di Pd e M5S: Azione e Italia Viva guadagnano qualcosa

Di segno opposto l’andamento dei partiti di opposizione, a partire dal Pd che perde lo 0,2% e scenda al 24%. Perde lo 0,1% il M5S, che così va all’11,4%. Alleanza Verdi e sinistra scede dello 0,3% e si attesta al 5,2%. Perde lo 0,3% anche +Europa, che va al 2,3%. Un calo che contiene una beffa politica: guadagnano qualcosa, infatti, Azione, che sale dello 0,1% e va al 2,6%, e Italia Viva, che guadagna lo 0,3%, attestandosi al 2,5%. Dunque, se anche i partiti di opposizione si mettessero insieme, resterebbero comunque al di sotto del consenso del centrodestra. Resta altissimo infine il partito degli astenuti: si attesta al 50,5% contro il 49,6% della scorsa rilevazione.