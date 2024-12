Senegalese tenta di strangolare un poliziotto a Lecce con la collana che l’agente indossava

Ha aggredito un poliziotto vicino alla Questura stringendogli le mani sul collo ma l’agente, dopo una breve colluttazione, lo ha bloccato facendosi aiutare subito dopo da una pattuglia di supporto. E’ accaduto ieri sera a Lecce. In manette è finito un 27enne del Senegal che ora deve rispondere di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito verso le 18 di ieri, il poliziotto si trovava nei pressi della Questura, in servizio e con la divisa, quando è stato aggredito verbalmente con fare minaccioso dal giovane senegalese, già conosciuto alla Polizia in quanto più volte in passato era stato fatto allontanare dai locali della Questura perché recava disturbo, minacciando e spaventando i passanti. Ieri il ragazzo, apparentemente senza motivo, ha pronunciato parole ingiuriose nei confronti del poliziotto, che gli ha ordinato di allontanarsi. Poi ha raggiunto l’agente stringendogli le mani al collo. A seguito di una breve colluttazione il poliziotto ha bloccato lo straniero e subito è giunta una volante in ausilio che lo ha arrestato . Il poliziotto ha riportato ferite guaribili in 10 giorni in quanto l’aggressore, nel tentativo di strangolarlo, gli ha stretto le mani attorno al collo e poi ha utilizzato anche la collana che il poliziotto indossava.c