Sciopero, i sindacati confermano il rito del venerdì. Salvini pronto all’ordinanza per ridurlo a 4 ore

Tutto come da copione. Lo stanco rito dello sciopero, quasi sempre di venerdì, si consumerà anche il prossimo 13 dicembre. La serrata annunciata dai sindacati è confermata e a nulla è servito il tavolo al Mit tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini e l’Usb. Per gli italiani si prospetta un altro venerdì nero con il blocco dei trasporti e della viabilità, una sorta di sequestro di persona che Salvini ha chiesto di ridurre da 24 a 4 ore. Dal ministro è arrivato un appello alla responsabilità. “Durante l’incontro, svoltosi in un clima di rispetto istituzionale – si legge in una nota del Mit – si è discusso delle motivazioni dello sciopero. Salvini ha invitato i sindacati alla responsabilità. Il vicepremier e ministro è determinato a ridurre i disagi per i cittadini”.

Sciopero, fumata nera al tavolo Salvini-sindacati

Poco dopo Matteo Salvini, a margine dell’assemblea della Fiaip, conferma la richiesta di riduzione a 4 ore della durata dello stop dei mezzi pubblici. “Lo sciopero è un diritto sacrosanto ma su quello di venerdì ho chiesto di ridurlo. Ma mi hanno detto no, educatamente ma mi hanno detto di no. Formalizzerò la mia richiesta di ridurre a 4 ore la giornata di sciopero per garantire a chi vuole scioperare il diritto di sciopero ma per non bloccare l’Italia intera a 10 giorni dal Natale”. Il ministro ha anche detto di augurarsi di ripensare insieme “alla forma sciopero sia nell’interesse degli scioperanti e dei lavoratori, sia nell’interesse degli altri italiani. Penso sia utile”.

Il ministro pronto a firmare l’ordinanza per ridurre la serrata a 4 ore

La rivolta sociale, auspicata da Maurizio Landini, non può permettersi tregue e il sindacato risponde picche. Ad ammettere che si tratta di una “liturgia” è lo stesso responsabile dell’esecutivo nazionale, Usb, Francesco Staccioli. “Ci siamo reciprocamente detti, dall’inizio, che entrambi non potevamo che confermare le nostre posizioni”, dice all’Adnkronos , confermiamo lo sciopero del 13 nel settore trasporti come in tutti gli altri”. Poi sventola la solita bandiera della disobbedienza civile. “Sappiamo che il ministro farà un’ordinanza e che noi disobbediremo”. La parola d’ordine è non cedere alle richieste del ministro di ridurre lo sciopero a quattro ore. “Abbiamo ribadito al ministro, infatti, come la commissione di garanzia non abbia trovato niente da eccepire sullo sciopero generale del 13 dicembre, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private oltre quella dei trasporti. Sconsigliamo, quindi, il ministro a procedere con un’ordinanza.

Fontana: sì al diritto di sciopero ma c’è anche il diritto dei cittadini ai servizi

Nella seconda parte dell’incontro, spiega il sindacalista, ha avuto luogo una maggiore interlocuzione tra le parti. “Abbiamo elencato al ministro i macrotemi di questa stagione di scioperi. Dalle aggressioni ai rinnovi dei contratti, alle Rsu che non si rinnovano da 9 anni” Poi, come a prevenire le critiche di politicizzazione, aggiunge laconico: “Noi scioperiamo sia con governi di destra sia con governi di sinistra”. Sul dossier scioperi è sceso in campo anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Che distingue tra il diritto sacrosanto di sciopero, garantito e regolamentato, e il diritto dei cittadini a poter usufruire dei servizi, “soprattutto le persone che hanno difficoltà, che lavorano, che magari hanno problematiche personali”. È chiaro – aggiunge – che uno sciopero viene fatto per creare un disagio. Però penso che ci di debba essere sempre il buon senso e quindi mi auguro che più che lo scontro si riesca a trovare delle forme di dialogo. Magari per evitare alcuni scioperi e che si arrivi a compromessi, perché quella è la via che tutela i lavoratori e tutti gli altri cittadini”.