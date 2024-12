Santanchè spiega le norme contro ‘alloggio selvaggio’: “Stop al sommerso, il turista va identificato”

“Dica ai comitati di venire a trovarmi al ministero, ci troviamo a un tavolo. Se hanno idee migliori di quelle che abbiamo avuto noi, io sono pronta a confrontarmi. Li invito”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, in un’intervista al Tirreno, dopo le azioni messe a segno in diverse città, Firenze, Milano, Venezia, Rimini e Genova, contro le keybox, le cassettine per le chiavi utilizzate per gli affitti brevi.

“Se uno va a dormire in una struttura con affitto breve comunque ci deve essere una identificazione. Non lo dico io, ma una legge dello Stato”, sottolinea Santanchè rispondendo a una domanda sull’eliminazione delle keybox.

Santanchè: “Abbiamo messo fine al Far West degli alloggi brevi”

“Vediamo se la tecnologia ci viene incontro, se si può fare qualcosa di diverso. Perché anche secondo me, obiettivamente, queste keybox non sono la migliore delle soluzioni. Individuiamone altre. Vediamo, lavoriamo insieme. Non è una contrapposizione. Tutti vogliamo che ci sia il meglio per Firenze, per Milano, per Roma, per Venezia”.

Definendosi “stupita” per la protesta, Santanché ricorda che il problema degli affitti brevi “c’è da anni. Mai un governo ha messo mano alla regolamentazione. Noi siamo il primo governo ad averlo fatto. Ma qualcuno dimentica che la proprietà privata è sacra. Qui bisogna tenere insieme due pilastri: la proprietà privata e l’emersione della concorrenza sleale e del sommerso. Per le keybox, ho preso un impegno al G7, anche parlando con il presidente della Regione Toscana Giani e con il sindaco di Firenze Funaro. Il ministro degli Interni è stato molto bravo e molto veloce e ha fatto una circolare. Andava applicata”.

A ottobre a Roma il Global Forum del Turismo

Il ministro del Turismo ha quindi ragionato con l’Adnkronos sulle prossime sfide che si prospettano per il settore nel 2025. “Guardiamo con entusiasmo alla grande sfida del Giubileo appena iniziato, un evento che ci vedrà protagonisti a livello globale”, ha detto l’esponente di Fratelli d’Italia. “Investiremo ulteriormente nei nostri cammini, patrimonio di cultura e tradizione, per promuovere un Turismo sostenibile e responsabile”, aggiunge Santanchè che annuncia: “Infine, siamo orgogliosi di ospitare a Roma, dal 1 al 3 ottobre, il Wttc Global Forum, il più importante evento mondiale sul Turismo, che segue il recente primo G7 del settore. Questa occasione rappresenta un momento significativo per consolidare il ruolo del Turismo come pilastro fondamentale della nostra economia e del nostro sviluppo futuro”.