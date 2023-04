Santanchè, il settore degli affitti brevi è un far west: va normato. Già aperto un tavolo di lavoro

«Io penso che il settore degli affitti brevi vada assolutamente normato perché c’è un far west. Abbiamo già aperto un tavolo di lavoro al ministero del Turismo con tutte le associazioni di categoria. Abbiamo un incontro fra venti giorni e poi arriveremo con una proposta che veda coinvolte le associazioni. Il sindaco Sala ha ragione su un punto, che ci vuole una legge nazionale perché non è possibile che vengano frammentate le norme in materia». È quanto sostenuto dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del 171esimo anniversario della Polizia di Stato, commentando la richiesta al governo del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di regolamentare gli affitti brevi delle piattaforme come Airbnb, e di avere una legge speciale nazionale in materia come quella che esiste già a Venezia.

«È evidente che chi affitta una stanza della propria casa, o ha avuto un appartamento in eredità e magari lo fa per arrotondare e arrivare a fine mese, è un conto. Diverso chi ha venti appartamenti e ne fa una professione. Credo che ci vogliano delle regole precise – ha sottolineato quindi il ministro – . Penso che bisogna anche riflettere bene sulle specificità della nostra nazione, come la presenza dei piccoli borghi. In Italia sono oltre 5600, e lì di strutture alberghiere non ce ne sono. Quindi sono importanti gli affitti brevi».

