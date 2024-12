Romano La Russa accusa il Pd d’intolleranza: Majorino (coerentemente) lo aggredisce (video)

Al Consiglio regionale della Lombardia, il capogruppo del Pd, Pierfrancesco Majorino ha mostrato tutta la tolleranza della sinistra nei confronti degli avversari politici cercando di strappare il microfono dell’assessore Romano La Russa e poi arrivando allo scontro fisico con altri esponenti del centrodestra.

L’assessore di FdI alla sinistra: voi violenti come negli anni ’70

L’assessore La Russa è stato interrotto nel corso di un suo intervento molto duro nei confronti della sinistra: “Da parte nostra bisogna chiedere scusa non all’aula – ha detto l’assessore dlela giunta Fontana – ma ai cittadini, perché stiamo sprecando questo tempo in cui dovremmo discutere di altre cose, molto più importanti di un’inutile mozione di censura. Io ritengo di non aver insultato nessuno, io ho semplicemente espresso le mie opinioni. Vi siete arrabbiati perché un assessore ha espresso le proprie idee? Quando ascolto delle stupidaggini reagisco e sottolineo che non sono altro che stupidaggini. Ho ricordato come la vostra matrice – ha proseguito La Russa riferendosi alla sinistra – è quella che arriva dagli anni 70. Almeno i tuoi antenati avevano il coraggio di affrontare i loro avversari a viso aperto”.

Frasi che il capogruppo dem in Regione Lombardia ha cercato di interrompere cercando lo scontro fisico con l’esponente di Fratelli d’Italia. “Lo scontro finale ha messo in evidenza come la sinistra predichi moderazione e invece sia la prima a dimostrare atteggiamenti aggressivi e provocatori, come ha fatto il presidente Majorino, strappando il microfono con una manata all’assessore regionale”, dichiara in una nota il capogruppo di FdI al Consiglio regionale della Lombardia, Christian Garavaglia.

Rissa sfiorata in Consiglio regionale tra La Russa e Majorino. L’assessore provoca il capogruppo del Pd, che gli strappa il microfono. I due sono stati divisi da colleghi e commessi. Seduta sospesa. https://t.co/63r2Sp0s16 pic.twitter.com/yVRRqItHkN — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) December 3, 2024

“Fatto che richiama quanto accaduto recentemente nelle università, dove esponenti di sinistra hanno cercato di tappare la bocca a chi non la pensava come loro”. dopo la bagarre in Aula tra il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino e l’assessore Romano La Russa. “Atti – ha aggiunto – che testimoniano la visione ‘democratica’ della sinistra” ha aggiunto Garavaglia.

La Russa aggredito, chiesta la censura di Majorino, rimproverato l’assessore

Intanto l’ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, dopo la bagarre scoppiata tra l’assessore Romano La Russa e il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, “censura” l’atteggiamento dell’esponente dem e “chiede” che il governatore Attilio Fontana valuti l’adozione di misure contro l’assessore. “Si chiede – si legge nel documento dell’Udp – che il presidente Fontana valuti l’adozione delle misure che riterrà opportune nei confronti dell’assessore La Russa al fine di contribuire al mantenimento di un confronto civile all’interno dell’Aula. L’Ufficio di Presidenza, in merito a quanto accaduto nella seduta odierna, visionate le riprese video, conviene quanto segue: censura il consigliere Pierfrancesco Majorino per aver allontanato il microfono durante l’intervento dell’assessore La Russa e aver persistito nel comportamento nonostante i richiami della presidenza; decide di inoltrare nota formale al Presidente della Giunta regionale, in ordine alla inaccettabile reazione fisica nei confronti del consigliere Majorino e alle offensive dichiarazioni nei confronti dei consiglieri di minoranza”.