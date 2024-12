Riccardo Muti al Senato: la “bacchettata” sui cellulari, la standing ovation, l’omaggio di La Russa (video)

Grande spettacolo e commozione, oggi, in Senato, dove il Maestro Riccardo Muti ha diretto i musicisti dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e dai presidenti del Senato e della Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Tra gli ospiti, anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, i ministri Alessandro Giuli e Orazio Schillaci, il presidente dell’Agcom Giacomo La Sorella. Dopo l’inno nazionale, il concerto si è aperto con l’ouverture Coriolano op. 62 di Ludwig van Beethoven. A seguire la Sinfonia Roma op. 37 di Georges Bizet. Il finale del concerto è stato segnato da una lunga standing ovation.

La standing ovation per Riccardo Muti al Senato

Da registrare anche un simpatico siparietto al termine del concerto. Mentre il maestro sta rivolgendo un saluto ai presenti, tra i quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, suona un telefono e non può fare a meno di rimproverare bonariamente la persona che non ha avuto l’accortezza di disattivare l’apparecchio. ”Stutatelo ‘sto telefono”, spegnetelo questo telefono, dice utilizzando un’espressione del dialetto napoletano. Poi, ricorrendo all’ironia, Mutitra gli applausi divertiti, sottolinea che si tratta di un comportamento recidivo. “Ad un certo punto, mentre stavo dirigendo l’ho sentito e ho guardato bene nella partitura, credendo che ci fosse qualche cosa che mi era sfuggito”.

La consegna della campanella da parte del presidente La Russa

“E’ per me un onore, alla presenza del Presidente della Repubblica – che mi permetto di ringraziare con un applauso – di consegnare al maestro Muti in segno di gratitudine e ammirazione la Campanella con cui si cerca di riportare alla tranquillità il Senato quando è un po’ in ebollizione, ma nelle sue mani può diventare un suono dolcissimo”. Queste le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa al termine del concerto di Natale, consegnando al Riccardo Muti la Campanella del Senato.