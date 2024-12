Renzi si conferma sul podio dei Paperoni della politica: nel 2024 redditi per 2,3 milioni di euro

Con oltre 2,3 milioni di euro di imponibile Matteo Renzi si conferma Paperone de’ Paperoni dei Palazzi, almeno stando alle dichiarazioni dei redditi 2024 fino ad ora arrivate agli uffici di Camera e Senato.

Carte alla mano, l’ex rottamatore risulta più ‘povero’ di circa 880 mila euro rispetto all’anno scorso (quando aveva denunciato al fisco 3 milioni 187mila 769 euro) ma resta probabilmente sul podio nella classifica parlamentare dei ‘milionari’ e il più ricco dei leader di partito con 2 milioni 307mila 346 euro anche se mancano ancora all’appello altri ‘paperoni’ come il senatore a vita, l’archistar Renzo Piano (nel 2023 si è piazzato subito dietro l’ex segretario Pd con 2 milioni e 901 mila euro, di cui 2,5 guadagnati in Francia e quasi 400mila in Italia), e il deputato-imprenditore della Lega, Antonio Angelucci. Renzi ha presentato la dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale il 29 novembre scorso.

Dai redditi di Renzi a quelli degli altri politici

A ottobre era stato pubblicato anche il reddito della premier Giorgia Meloni, pari a quasi mezzo milione di euro (459.460 euro rispetto ai 293.531 dell’anno prima). Un incremento dovuto al successo del suo libro, diventato un vero e proprio best seller.

Per scoprire la classifica dei redditi dei politici, però, occorre ancora aspettarne alcune. In particolare quella del deputato della Lega e imprenditore Antonio Angelucci: il suo reddito complessivo per il 2023 (quindi periodo d’imposta 2022) era stato di 3.334.400 euro, di circa 116mila euro superiore a quello di Renzi.

Da sottolineare poi, come al comando, come riportato anche da Sky, attualmente ci sarebbe la senatrice leghista Giulia Bongiorno, avvocato penalista tra i più celebri e richiesti d’Italia, che ha dichiarato 2.541.491. Al momento è lei la più ricca a Palazzo.