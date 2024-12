Pure Schlein si iscrive al club dei rosiconi: l’influenza di Meloni? Dipende dal fatto che è amica di Musk…

Anche Elly Schlein ha deciso di aggiungersi al rito della rosicata collettiva che la sinistra sta officiando da quando Politico ha indicato Giorgia Meloni come “persona più influente d’Europa”. “Io penso che bisogna chiedere agli italiani se dopo due anni di governo Meloni stanno meglio… Come risponde il governo ai bisogni degli italiani? Il giudizio non mi sembra affatto positivo”, ha detto la segretaria dem, avventurandosi, come aveva già fatto Angelo Bonelli su un terreno piuttosto scivoloso, considerando sia i sondaggi che danno FdI in crescita sia quella sorta di elezioni di medio termine che sono state le europee.

Per Schlein l’influenza di Meloni dipende dal fatto che è amica di Musk…

Ma Schlein ci ha voluto mettere anche del suo, sostenendo che questo tema dell’influenza “dipende dagli amici che ti scegli… Noi non ci rassegniamo al fatto che la forza di un Paese si esprima con l’amicizia con miliardari che attaccano i giudici italiani” in un sistema dove “la legge è uguale per tutti”. “Ovviamente, mi sto riferendo a Musk”, ci ha tenuto a precisare Schlein. “Il nostro è un modello di società diverso in cui non sono i miliardari a decidere per i cittadini”, ha detto ancora la segretaria dem piazzandosi in pole tra quelli che manifestano la frustrazione maggiore.

A sinistra un gioco al rilancio a chi rosica di più

Una roba da far apparire Conte e Renzi come due dilettanti della rosicata: loro almeno si sono fermati al tema in oggetto, sebbene con sfumature diverse. Schlein ha voluto far sapere urbi et orbi che a provocarle i mal di pancia non ci sono solo i riconoscimenti che vengono tributati a Meloni, ma anche la capacità del premier di tessere relazioni politiche, istituzionali e, perché no?, anche umane.